Lieke (23) let op de centen: ‘Vriendinnen fluiten me terug wanneer ik doorsla’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Lieke Nusteling (23) die liever niets uitgeeft om later keuzevrijheid te hebben.

Lieke Nusteling (23) Leeft met: ouders

Woont: in de buurt van Rotterdam Maandelijks inkomen

2170 euro uit loondienst als Facility Coördinator - maar ze start nu als zelfstandig ondernemer Gemiddelde uitgaven per maand

Huisvesting: 150 euro (kostgeld aan ouders)

Abonnementen: 8 euro voor telefoon, 3 euro voor Spotify

Zorgverzekering: 120 euro

Boodschappen: 30 euro

Sporten: 0 euro

Vakanties en horeca: 0 euro

Kleding: 40 euro

Vervoer (benzine, ov): 40 euro

Sparen: 1000 euro

Beleggen: minimaal 300 euro

Waarom leef jij zo zuinig?

,,Het draait om vrijheid. Toen ik begon met werken - vijf dagen per week, van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf - voelde ik me beperkt. Zuinig leven is niet het doel maar meer mijn eigen tijden kunnen bepalen. Als ik een keer in mei met vakantie wil en ook met kerst en in de zomer, dan wil ik dat kunnen doen in plaats van maar een paar weken per jaar vrij te krijgen van de baas. Zuinig leven gaat gepaard met die wens.”



Je geeft niets uit aan vermaak. Is dat niet moeilijk?

,,Corona helpt mee. Ik ben niet materialistisch, heb niets met kleding of spulletjes. Ervaringen vind ik wel waardevol. Ik vind reizen geweldig: ik ben al naar Amerika geweest, naar Brazilië, Hawaii, India, Sri Lanka. Maar dat kan nu dus even niet, dus dat scheelt veel geld.”



Je woont nu nog thuis. Leven je ouders ook zuinig?

,,Mijn ouders hebben voor een fijne financiële situatie gezorgd en zijn bewust met geld bezig en ik daardoor ook. Mijn moeder leest alle folders van Albert Heijn en de Lidl, ze koopt wat er in de bonus of aanbieding is, met kleren gaat ze meestal voor de uitverkoop. Dat heeft ze aan mij doorgegeven. Ik leerde van hen dat als je bewust weet waar je geld naartoe gaat, dat je dan waarde hecht waaraan je het uitgeeft.”



Vind je het moeilijk om geld uit te geven?

,,Binnenkort ga ik met mijn vriend antikraak wonen, en dan wordt het leven duurder want dan moet ik gas, licht, elektriciteit, internet en verzekeringen gaan betalen. Lastig, maar dan realiseer ik me: ik ga ervan groeien, ik word er een beter ontwikkeld mens van, het is de volgende stap in onze relatie. Maar geld uitgeven vind ik niet leuk. Het is gewoon geen fijn gevoel. Als ik op werk geen lunch mee heb, denk ik: oh nee, dan moet ik iets kopen. Had ik maar boterhammen van thuis meegenomen.”



Quote Ik wil eerder met pensioen. Als ik nu niet zuinig leef, dan bereik ik die vrijheid minder makkelijk Lieke Nusteling (23)

Heb je dat altijd al gehad?

,,Vroeger, als vriendinnen iets wilden gaan doen en ik had er geen geld voor over, cancelde ik. Nu denk ik: wordt het een leuke avond, dan is het restaurant maar duurder dan ik eigenlijk wil. Ik kijk meer naar de ervaring, die kan veel waard zijn. Ik word ook wel teruggefloten door vriendinnen wanneer ik doorsla. Toen we samen door Florida trokken, maakten ze grapjes: Lieke neemt de allergoedkoopste koekjes! Of: een appel voor lunch, is dat wel genoeg? Hallo, we zijn met vakantie!”



Doe je aan budgetteren?

,,Ik houd mijn financiën bij in een Excelsheet maar bij vooraf budgetteren ben ik bang dat ik doorsla. Als ik dan bijvoorbeeld van mezelf 100 euro aan boodschappen mag uitgeven en ik red het voor 88 euro, dan zou ik die uitgavenpost meteen naar 90 euro bijstellen zodat ik die twaalf euro nuttiger kan gebruiken.”



Twaalf euro voor wat?

,,Beleggen. Toen ik 2000 euro per maand verdiende, wilde ik er iets mee doen. Ik heb anderhalf jaar onderzoek gedaan over beleggen, online, boeken lezen. Het stigma dat alleen oude rijke mannen kunnen beleggen is onzin, je moet juist zo vroeg mogelijk beginnen. Sinds september informeer ik millennials online over financiële kennis met de nadruk op beleggen lange termijn. Ik ben met mijn baan gestopt om me voor honderd procent op mijn onderneming te starten. Alles wat ik er zelf over leerde, stop ik erin.”



Hoeveel heb je inmiddels verdiend met beleggen?

,,In totaal 1229 euro, maar ik doe het dus echt voor de lange termijn. Ik wil eerder met pensioen, dat is mijn doel. Als ik nu niet zuinig leef, dan bereik ik die vrijheid minder makkelijk of minder snel.”



Stel: je wint de lotto en je bent in 1 klap multimiljonair. Zou je dan nog zuinig leven?

,,Ik denk het wel. Het zit in me. Net als je persoonlijkheid zal dat niet veranderen, of je nu veel of weinig geld hebt. Waarschijnlijk zou ik alleen maar meer gaan beleggen.”



