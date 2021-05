Maaike (39) loste 30.000 euro studieschuld in twee jaar af: ‘Kleding, reizen en uitgaan op nul’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Maaike Wind (39), die in twee jaar 30.000 euro van haar studieschuld afloste.

Maaike Wind (39) Leeft met: zoon Joren (2) en poes Mike

Woont in: Groningen Inkomsten per maand

Varieert, want net begonnen als ondernemer. Tussen de 1000 en 3000 euro per maand Gemiddelde uitgaven per maand: tot 1694 euro in totaal

Wonen: 930 euro

Zorgverzekering: 127 euro

Andere verzekeringen: 27 euro

Boodschappen: 250 tot 300 euro

Sporten: -

Kleding: -

Vervoer: 25 euro

Horeca: 25 euro

Vakanties: -

Sparen: -

Kinderopvang: 260 euro

Waarom ben je zo goedkoop gaan leven?

,,Ik had een studieschuld van bijna 52.000 euro. De eerste vijf jaar jaar loste ik minimaal af, daarna vijf jaar niets. Ik wilde er gewoon niet over nadenken.



Maar hoe langer ik dat deed, hoe meer stress ik kreeg. Ik rekende uit dat ik 46 jaar zou zijn als ik klaar was met aflossen. Ik dacht: ik wil wat opbouwen. Ik ben bewust vrijgezel en alleenstaande moeder dus ik moet het zelf doen. Misschien wil ik ooit een koophuis met een tuin. Door mijn studieschuld stokte dat. Begin 2019 was ik er klaar mee.”

Wat deed je?

,,Ik werkte als journalist bij het Dagblad van het Noorden en verdiende 2750 netto. Ik kon dus veel meer aflossen. Ik maakte een maandbudget van mijn uitgaven en een sobere variant erop. Als ik zuinig zou gaan leven, had ik mijn studieschuld binnen twee jaar afgelost. Ik ging ervoor. Het lukte. Ik heb alles afbetaald.”



Waar ging je op bezuinigen?

,,Ik zette mijn kleding, reis en uitgaansbudget op nul. Dat ik ging budgetteren, scheelde veel. Ik ging er namelijk van uit dat ik voor 200 euro boodschappen deed maar na de eerste paar maanden zag ik dat ik iedere keer boven de 400 euro uitkwam. Zo zonde dat ik dat geld gedachteloos naar de supermarkt bracht.”



Quote Ik werd me bewust dat ik in die ratrace zat van altijd maar nieuwe dingen willen Maaike Wind (39)

Wat vond je moeilijk aan minimaal uitgeven?

,,Helemaal niets. Daarvoor vond ik het veel moeilijker. Ik dacht: als ik zo snel af ga lossen, dan heb ik geen leven meer. Maar toen ik eenmaal begon, vond ik het gewoon leuk. Dat was een verrassing. Daarvoor had ik stress, en probeerde me erbij neer te leggen dat ik gewoon niet goed ben met geld. Maar na de eerste maand aflossen, toen ik zag dat het lukte, viel die stress meteen weg. Als ik dit één maand kon, dan kon ik het ook 24 maanden volhouden. Ik kreeg er lol in.



Wat ik vroeger deed was: schoenen kopen, daar drie weken blij mee zijn en dan weer nieuwe willen. Ik werd me bewust dat ik in die ratrace zat van altijd maar nieuwe dingen willen. Nu ben ik veel meer tevreden met wat ik heb.”

Welke dingen maken je nu gelukkig?

,,Vrienden en leuke tochtjes in de buurt maken, een hut bouwen. Pas toen ik stopte met geld uitgeven, ontdekte ik hoe leuk die dingen zijn.”



Wat mis je?

,,Winkelen mis ik niet. Ik woon middenin de binnenstad van Groningen met alle etalages, maar ik zie de kleding en schoenen niet eens meer. Zelfs als ik meer ga verdienen, ga ik door met zuinig leven. Want veel spullen kopen maakte me dus niet echt gelukkig.”



Je bent inmiddels klaar met het aflossen van je studieschuld. Heb jij jezelf op iets getrakteerd?

,,Twee dingen wilde ik graag als ik eenmaal klaar was: reizen en naar de kapper. Maar eind december kon dat in verband met corona allebei niet! Dat vond ik wel grappig. Inmiddels ben ik naar de kapper geweest en ik hoop dat reizen ook weer gaat lukken.”



Ga jij je zoontje geldbewust opvoeden?

,,Ik wil hem leren hoe leuk geld is. Mijn moeder leerde me dat ik mijn inkomsten en uitgaven op elkaar moet afstemmen, maar als student zag ik het grote plaatje niet. En over beleggen heb ik nooit geleerd. Het voelde niet alsof het iets was voor mij. Ik wil hem van jongs af aan leren geld opzij te zetten om te beleggen.”



Je belegt zelf niet?

,,Nog niet, maar ik heb van de week wel een beleggersrekening geopend en ben aan het rondkijken om een klein bedrag te beleggen als ik meer geld verdien.”



Waar zou je nou nooit op bezuinigen?

,,De kinderopvang voor mijn zoontje. Mijn ouders wonen niet in de buurt, hij is alleen met mij en ik vind het mooi dat hij bij de opvang ook met andere mensen is; dat hij dat sociale aspect meekrijgt. Ik heb daarin niet gekeken naar het goedkoopste, maar naar een fijne plek bij ons in de buurt.



En als ik een klein beetje meer inkomen heb, geef ik het graag uit aan biologische producten. Soms sta ik voor het zuivelvak te twijfelen. Gaat het financieel goed, dan koop ik biologisch, ben ik einde maand bijna blut, dan niet. Ook met kleding. De afgelopen jaren kocht ik nauwelijks iets, of tweedehands, maar als ik nieuw ga kopen, wil ik kleding die verantwoord is gemaakt. Daar word ik blij van.”

