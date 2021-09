Maarten (30) spaart 900 euro per maand: ‘Als ik iets koop, dan is het iets wat lang meegaat’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Maarten Smit (30), voor wie zuinig leven en zuinig op het milieu zijn, hand in hand gaat.

Vind jij jezelf een superbespaarder?

,,Ik ga verstandig met geld om, koop wat ik wil en geef uit wat ik wil. En daarbij wil ik het milieu graag een handje helpen: meer doen met minder is beter voor de planeet. Bovendien blijk ik niet zoveel nodig te hebben.”

Waar blijkt dat uit?

,,Uit het feit dat mijn vrouw om de zoveel tijd roept: jij koopt ook nooit kleding! Klopt. Maar als ik iets koop, dan is het iets wat lang meegaat en met smaak. Zo koop ik één keer vijf jaar een winterjas. Dan ga ik voor bijvoorbeeld een Tenson van tussen de 500 en 800 euro, maar dan weet ik wel dat hij warm is en lang mee gaat.”

Hoe is dat milieubewuste erin geslopen?

,,Negen jaar geleden toen ik ging samenwonen in Haarlem, drie hoog achter in een krakkemikkig huis waar het altijd koud was. Ik woonde daarvoor altijd in een warm en goed geïsoleerd huis. Onze stookkosten waren hoog. Ik bezocht Facebookpagina’s over energie besparen en keek YouTubefilmpjes. Ik ontdekte dat we veel energie verspillen in onze huizen, terwijl dat helemaal niet nodig is.”

Quote Twee jaar geleden namen we zonnepane­len en kregen 700 euro terug van onze energiere­ke­ning Maarten Smit

Wat deed je aan die hoge stookkosten?

,,Twee jaar geleden namen we zonnepanelen en kregen 700 euro terug van onze energierekening. Dan ga je nog meer rondkijken, ik stelde de cv-ketel beter af. Ons huis was uit 1993 en zat qua energiebesparingsmogelijkheden wel aan zijn max. Daarom besloten we een passiefhuis te laten bouwen.”

Wat is een passiefhuis?

,,Een normaal rijtjeshuis verbruikt zo’n 200 kilowatt energie per vierkante meter per jaar. Ons passiefhuis moet minder dan 15 kilowatt per vierkante meter per jaar gaan doen.”

Maarten Smit (30)



Inkomsten per maand: 2400 euro. Nam twee jaar geleden familiebedrijf in verkoop vouwwagens over van zijn ouders. Gezamenlijk inkomen met zijn vrouw: 4900 euro.

Leeft met: Zijn vrouw Ruby

Woont in: Heiloo Uitgaven per maand:

Wonen huur: 700 euro

Energie: 200 euro

Verzekeringen: 350 euro

Boodschappen: 600 euro

Sporten: Hockey, 450 euro per jaar

Kleding: Ongeveer 80 euro

Vervoer: 110 euro

Horeca: gemiddeld 30 euro

Vakanties: Afgelopen vakantie 3 weken in Frankrijk 500 euro

Sparen: 900 euro

Hoe dan?

,,Door extra isolatie. Met een paar zonnepanelen zijn we onafhankelijk van energie bedrijven. Koken doen we elektrisch. Een warmtepomp, onze lichaamswarmte en warmte afkomstig van apparaten als de wasmachine en televisie zullen het huis verwarmen.”

Hoeveel gaat je dit ongeveer aan kosten per maand schelen?

,,Dat scheelt flink. Het doel is om maandelijks geld terug te krijgen. We kunnen namelijk 210 procent van ons berekende verbruik zelf opwekken. Het wordt wel een duur huis. Van de week hebben we gehoord dat we weer een vertraging van zes maanden hebben omdat het bestemmingsplan is afgekeurd. Ons huis in Haarlem is al verkocht, momenteel overbruggen we in een huurhuis dat meer kost. En alle bouwmaterialen zijn sinds corona duurder geworden omdat iedereen is gaan verbouwen.”

Quote Het is financieel gezien jammer dat we niet meer in onze oude huis wonen Maarten Smit

Heb je spijt?

,,We hebben de juiste keuze gemaakt alleen hadden we hem misschien iets later moeten maken. Het is financieel gezien jammer dat we niet meer in onze oude huis wonen.”

Is dit waarom je maar liefst 900 euro per maand spaart?

,,De ontwikkeling van het huis betalen we uit de opbrengst van het oude huis maar het is wel handig om flink wat geld achter de hand te hebben wanneer je een huis bouwt.”

En wat wordt je spaardoel als het huis eenmaal af is?

,,Een elektrische auto. In aanschaf duurder maar in gebruik veel goedkoper, zeker als je zelf energie opwekt met zonnepanelen.”

Tot slot: hoe kan iemand voor 500 euro drie weken vakantie vieren?

,,Door met de vouwwagen te gaan! Dan is vakantie heel goedkoop en ultiem genieten. De vrijheid is onbetaalbaar. Vind je het ergens niet leuk, ga je weer weg. Geen gehol naar het hotelbusje, op tijd op een luchthaven te zijn, op tijd bij het ontbijtbuffet te zijn. Na drie weken ben je echt de dag en de datum kwijt en dan kun je weer met volle energie het nieuwe jaar in.”

Maar met de auto op vakantie. Is dat wel milieuvriendelijk?

,,Het is minder erg dan vliegen. En direct met een elektrische auto al helemaal.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.