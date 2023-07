Machelien en Ferdinand vinden uitstapje naar Efteling onzin: ‘Voor 300 euro staan we alleen nog binnen’

Geld & Geluk Erik en Yvonne huren: ‘We betalen 1100 euro voor 75 vierkante meter, relatief weinig’

In vijf maanden verdient Erik een jaarsalaris, Yvonne heeft ruim tien weken vrij per jaar. Het liefst zou het surfstel een huisje in het buitenland kopen, vertellen ze in de rubriek Geld&Geluk uit ons weekendmagazine Mezza.