Mariëlle woont in een oude boerderij: ‘Als het buiten vriest, kan het in huis 12 graden worden’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Mariëlle van der Leest - Kieboom (68) uit Reek, Noord-Brabant.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn man en onze hond woon ik in een vrijstaande woning in Reek. Het huis heeft als bouwjaar 1940, maar het was ooit een kleine boerderij. Dus misschien is het nog wel ouder. In de loop der jaren is er veel verbouwd. Wij hebben de woning in 2009 gekocht en flink aangepakt. In 2016 zijn we er definitief ingetrokken. Inmiddels heeft het huis 275 vierkante meter aan woonoppervlakte.

Er zit spouwmuurisolatie, HR++-glas en we hebben een HR++ cv-ketel uit 2013. En sinds drie jaar hebben we 18 zonnepanelen. Kenmerkend van ons huis is dat we veel grote ruimtes hebben. We hebben de plafonds eruit gehaald, waardoor je nu weer de oude balken ziet, en we hebben van de kleine kamers op de bovenverdieping nu drie grote slaapkamers gemaakt.

De ruimtes zijn vijf meter hoog en het dak is matig geïsoleerd. Met platen van geperst stro (stramit). Dus daar gaat wel wat warmte verloren. Ook hebben we de vloeren vervangen. Nu ligt er een eikenhouten vloer van twee centimeter, maar alles is meteen op het zand gebouwd. We kunnen de vloer dus niet vanuit een kruipruimte isoleren.

Naast het huis stond een schuur, dat was een oude smederij. Daar hebben wij een muziekstudio van 150 vierkante meter van gemaakt. Helemaal geluidsdicht. Ooit waren we daar erg actief mee, maar nu doen we het rustiger aan. Mijn man speelt er wekelijks met zijn band. Het is heel luxe en goed geïsoleerd.

De muziekstudio verwarmen we, net als onze woonkamer, met een elektrische pelletkachel. Er zit in de studio ook een airco die ook kan verwarmen. In huis is die pelletkachel onze hoofdverwarming. De rest van het huis wordt met gas verwarmd.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben al drie jaar een variabel contract bij Greenchoice. Destijds betaalden we 150 euro per maand. Dat was goed te doen. Maar nu hebben we wel spijt dat we geen vast contract hebben afgesloten. Op het hoogtepunt betaalden we 480 euro per maand, en daar was die 190 euro energiecompensatie al in verrekend. Nu zitten we op een maandbedrag van 324 euro.



Ons jaarverbruik aan gas is 2050 kuub. Het afgelopen jaar hebben we 6536 kWh aan stroom opgewekt en 4055 kWh verbruikt. Maar de pelletkachel moeten we ook meerekenen. Dat hout kost ons ongeveer 200 tot 250 euro per maand.

We zijn wel blij dat we het huis hebben aangepakt, anders was het maandbedrag nog veel hoger geweest. Maar we kunnen ook niet bij iedere energiemaatschappij terecht, want ze accepteren niet allemaal dat wij een teruglopende meter hebben. We hebben geen slimme meter.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We zijn altijd heel blij geweest met onze pelletkachel. Deze is ooit met subsidie aangeschaft. Dat is nu niet meer. Ik vraag me nu ook wel af of het nog wel de fijnste oplossing voor ons is. Zeker als je kijkt naar de kosten. De prijs van een zak pellets is fors gestegen. We proberen wel altijd hardhout pellets te kopen. Die zijn iets duurder, maar wel minder schadelijk voor het milieu.



Nadeel is ook dat als je weggaat, deze kachel niet aan kan blijven. De temperatuur in huis daalt dan flink. Als het buiten vriest, kan het dan in huis zomaar 12 graden worden. Dat komt vooral omdat het boven niet helemaal lucht- en winddicht is. We hebben grote, hoge ruimtes en klepramen die niet helemaal dicht zitten.

Verder proberen we zuinig te zijn. We douchen een beperkte tijd. Maar het is een regendouche, dus daar zit ook geen waterbesparende kop op. De vloerverwarming in de badkamer staat overigens wel altijd aan. Dat vinden we fijn. We hebben een groot ligbad met een whirlpoolfunctie. Daar zitten we graag in. We hebben ook net een nieuwe condensdroger gekocht. Deze heb ik gekozen mede op basis van het energielabel. De droger, de wasmachine en de vaatwasser gaan meestal aan op momenten dat de zon schijnt.

Ja, we hebben best wat overcapaciteit door onze zonnepanelen. Misschien zouden we naar infraroodpanelen kunnen kijken. We zijn daarin nog zoekende. Alles bij elkaar mogen we dus ook niet mopperen. Overdag zijn we veel in de keuken. Daar hebben we de temperatuur al teruggeschroefd van 20 naar 19 graden. En in de avond gaat de pelletkachel in de woonkamer aan.”

