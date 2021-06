Mariëtte (59) is permanent op reis: ‘Zodra mijn zoon ging studeren, heb ik alles weggedaan’

digital nomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Mariëtte van Beek (59), die al sinds 2016 permanent op reis is.

Wat deed je voor je vertrok?

,,Na mijn studie Arabisch werkte ik aan een onderzoek naar islamitische heiligenverering in Marrakech, Marokko. Daarna ben ik jaren als project- en communicatiemanager in het ontwikkelingswerk werkzaam geweest. Maar de vrijheid trok. Dus ging ik in 2008 als reisjournalist en reisleider aan de slag. In de startfase viel ik regelmatig in in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voor extra inkomsten.”

Waarom werd je digitale nomade?

,,Op reis voelde ik me altijd beter, met nauwelijks spullen en zonder zorgen om een huis of tuin. Toen de eerste digitale nomaden van zich lieten horen, werd ik helemaal vrolijk bij de gedachte aan zo’n locatie-onafhankelijke levensstijl. Werken en tussendoor nieuwe bestemmingen ontdekken, hoe fantastisch is dat? Zodra mijn zoon ging studeren, heb ik alles weggedaan. Ik was al solo, dus verder had ik met niemand rekening te houden.”

Hoe doe je het: geld verdienen zonder vaste verblijfplaats?

,,Opdrachtgevers maakt het echt niet uit of jij je journalistieke stukjes in Leiden of in Buenos Aires typt. Als je maar kwaliteit en op tijd levert. Daarvoor is wel een goede internetverbinding nodig. Als ik een nieuwe bestemming kies, ben ik daar dus kritisch op.”

Is het een levensfase of een levensstijl?

,,Voor mij is het een levensstijl. Ik zie veel jonge digitale nomaden die na wat jaren on the road een partner vinden en dan gaan settelen, een huis kopen, kinderen krijgen. Ik heb die fases al gehad. Vooral de vastigheid en de materiële kant ervan, pasten niet bij mij. Ik lijk op mijn moeder. Zij wilde nooit een koophuis of auto. We hadden ook lang geen koelkast, tv en telefoon. ‘Bezit geeft zorgen’, zei ze. Ook ik besteed mijn tijd en energie liever aan iets anders. Ik kan met weinig geld toe, maar doe toch alles dat ik leuk vind.”

Spaar je?

,,Nauwelijks. Of het moet de lijfrentepolis zijn waarvan de uitkering me uiteindelijk wat aanvulling op mijn pensioen moet bieden. Ik krijg wel pensioen, omdat ik lang in Nederland voor bazen heb gewerkt, maar er zit een gat. Alle jaren dat ik in het buitenland verblijf, word ik ook gekort op de AOW.”

Eindig je in Nederland?

,,Kan best dat ik weer terugkom naar Nederland, als ik mijn leven onderweg zat ben, er iets ernstigs met mezelf of met naasten gebeurt. Maar ik ben daar nu niet mee bezig. Mijn leven als digitale nomade bevalt nog prima.”

Quote Als ik ergens een tijdje zit, heb ik het na een maand of wat wel gezien

Kun jij nog wel op één plek aarden?

,,Nee. Als ik ergens een tijdje zit, heb ik het na een maand of wat wel gezien. Dan wil ik verkassen. Dat kan overigens goed binnen één land zijn. Maar ik heb dit bestaan niet gekozen om ergens wortel te schieten. Dan had ik net zo goed in Nederland kunnen blijven.”

En voor een baas werken? Ga je dat ooit nog doen?

,,Dat heb ik al gedaan, het afgelopen coronajaar. Reizen begeleiden kon ik vergeten en de royalty’s van mijn reisgidsen kelderden dramatisch. Over reizen viel sowieso weinig te schrijven. Toen ben ik weer maandenlang teruggegaan naar mijn baantje in de zorg in Nederland. Ik had geen recht op Tozo. Mijn bedrijf staat weliswaar ingeschreven in Nederland, maar ikzelf niet. Toegegeven: ik was dankbaar dat ik op deze manier geld kon genereren, maar een bestaan met vaste werktijden en routines viel me zwaar. Ik ben inmiddels zó gewend aan mijn vrijheid.”

Zit er ook financieel voordeel aan digitaal nomadenschap?

,,Veel. Maar ik heb alles opgegeven in Nederland, en dat doet niet iedere digitale nomade. Ik heb geen huur- of hypotheeklasten en bezit geen auto. Dan ben je al van heel wat belastingen, verzekeringen en onderhoud af. Als ik in de zomermaanden in Nederland ben, pas ik voornamelijk op huizen en dieren. Dat is gratis. In het buitenland huur ik veelal een kamer met eigen voorzieningen via Airbnb. Gemiddeld zit ik op 350 euro per maand all in. Als ik reizen begeleid, heb ik uiteraard geen kosten aan onderdak. Eten en drinken worden dan ook deels betaald. Echt vaste lasten zijn mijn verzekering: één pakket voor medische en reiskosten, bagageverlies en WA en de afbetaling en het abonnement van mijn telefoon.”

Wat zijn belangrijke financiële zaken om als digitale nomade rekening mee te houden?

,,Je verzekering moet in orde zijn. Het is niet verstandig om daarop te bezuinigen. Verder moet je voldoende reserve hebben om een ticket naar Nederland te kunnen boeken in geval van calamiteiten. Niet álles wordt door een verzekering gedekt. Verder weet elke zzp’er dat de inkomsten wisselend kunnen zijn of dat betaling van facturen soms lang uitblijft, dus ook daarmee moet je rekening houden. Last but not least: maak een spaarpotje voor alle leuke dingen die je onderweg wilt doen. Als je in Afrika zit, maar je hebt geen geld voor die ene toffe safari waarover je altijd droomde, is dat een beetje jammer.”

