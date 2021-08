Marlou (29): ‘We kunnen prima rondkomen door onze levensstijl aan te passen’

Waarom nam je ontslag?

,,Ik had een fulltime baan als online marketeer. Door corona kwam ik thuis te werken en ik merkte dat ik dat fijn vond. Tegelijk had ik vakantiedagen over waardoor ik parttime werkte. Ook dat deed me goed. Mijn weerstand tegen fulltime aan de slag groeide. Mijn droom om een coachingsbusiness te beginnen borrelde op als nooit tevoren. Toen zei mijn vriend, die zelf een eigen transportbedrijf heeft: ‘Je weet wat je wilt, je weet dat je er goed in zal zijn dus ga ervoor.’ Door hem durfde ik de stap te zetten.”

Ben je altijd tegendraads geweest?

,,In het verleden volgde ik vooral mijn verstand. Ik had gymnasium gedaan dus ging ik automatisch naar de universiteit en deed communicatiewetenschappen. Daarna haalde ik netjes een master en op naar de volgende logische stap: een baan in loondienst. Altijd volgde ik het gangbare pad. Mijn vriend is juist iemand die heel slim is maar die nooit zin had in leren. De middelbare school maakte hij op het laagste niveau net aan af om zo snel mogelijk zijn vrachtwagenrijbewijs te halen want hij wist al van jongs af aan dat hij dat wilde.”

Waar ontmoet een gymnasiast een vrachtwagenchauffeur?

,,Via gemeenschappelijke vrienden. We zijn anders maar hebben tegelijk veel gemeen. Wij zijn allebei dromers, denken in mogelijkheden. Hij heeft me daarin wel beïnvloed.”

Zodat je zelfs het risico nam om tijdens het bouwen van jullie huis je baan op te zeggen en zwanger te worden? Hadden jullie niet even kunnen wachten tot het huis af was?

,,Waarom zouden we onze dromen uitstellen? Als we het financieel niet zouden redden, zouden we in het ergste geval ons huis te koop moeten zetten. Maar als die twee andere dromen, een kind en ik mijn eigen onderneming, het risico waard zijn dan is het makkelijk zo’n stap te nemen. Bovendien: mijn vriend is acht jaar ouder dus die wilde graag snel vader worden. En ik werd supersnel zwanger, dat weet je van tevoren ook niet. Ik ben nu 24 weken.”

Is dat niet een beetje teveel tegelijk?

,,In het begin was het pittig om te schakelen tussen ondernemen, bouw en zwangerschap, want dan zijn de zwangerschapskwaaltjes het hevigst. Dan viel ik op de bank in slaap en moest me enorm haasten om op tijd te zijn voor een coachingssessie. In de auto zette ik dan energieke muziek op om mezelf op te peppen want ik moet er wel op mijn best staan. Inmiddels nemen rust en energie toe.”

Wat zijn de financiële consequenties? Je gaf een goedbetaalde baan op.

,,Ik leverde inderdaad een goed salaris in. En nog voordat ik me had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, had ik al 6000 euro geïnvesteerd in een coachingsopleiding terwijl ik nul had verdiend. Maar we kunnen prima rondkomen doordat wij onze levensstijl hebben aangepast. Met het geluk dat door corona restaurants dicht waren, want we gingen best vaak uit eten.’’

,,Verder is het een kwestie van prioriteiten stellen, bepaalde aankopen uitstellen. Zo kozen we ervoor om geen uitgebreide baby-moon te doen: een pre-babyvakantie die zwangere stellen in onze omgeving wel doen. En via Vinted kocht ik veel zwangerschapskleding. We zijn ook meer gaan opletten wat we aan boodschappen uitgeven. Ons spaargeld gaat op dit moment vooral naar de bouw van ons huis maar we proberen wel een potje achter de hand te houden voor onverwachte uitgaven. Het heeft ons financieel bewuster gemaakt.”

En je vriend betaalt alles?

,,In het begin wel maar dat vonden we prima, we wisten dat dat nodig was en hadden het vertrouwen dat het goed zou komen. Hij moet ook om de zoveel jaar een vrachtwagen vervangen waar ook veel geld voor opzij wordt gezet. We doen het gewoon samen. Ik doe meer in huis, regel dingen voor de baby en de bouw zodat hij die uren in zijn werk kan stoppen. We willen elkaar zoveel mogelijk steunen in wat we graag doen.”

Heb je wel eens spijt van je keuze?

,,Nee. Ik ben blij dat ik zoveel vrijheid heb, mijn eigen tijd kan indelen en goed naar mijn lijf kan luisteren terwijl ik de projecten draaiende houdt. Als onze dochter geboren is, zorgen mijn vriend en ik een dag in de week voor haar en hebben we twee lieve oppasoma’s die ons gaan bijstaan zodat ik mijn bedrijf kan blijven opbouwen.”

