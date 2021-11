Martin (35) geeft zijn geld uit aan antiek: ‘Sommige dingen die in het Rijksmuseum liggen, heb ik ook’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Martin Oudbier (35) geeft honderden euro’s per maand uit aan antiek.

Waarom antiek?

,,Ik heb een fascinatie voor oude spullen. Toen ik jong was zocht ik al naar gekke oude dingetjes op rommelmarkten. En in de buurt woonden oude dametjes die hun huis met antiek hadden ingericht, ik vond dat als kind al prachtig. Het sparen begon toen ik op mezelf ging wonen. Mijn huis stond snel vol antiek en ik spaarde oude theepotten. Daar had ik er zoveel van dat ik een tijdje een theepottenmuseum runde.”

Hoe kom je aan die spullen?

,,Pippi Langkous zei: ik ben een ‘dingenzoeker’, nou ik ben een ‘dingenvinder’. Oude spullen vinden mij. Op een rommelmarkt pluk ik er altijd iets tussenuit en ik hou van kringloopwinkels. Ook ga ik naar veilingen door het hele land. Maar het leukste vind ik kleine obscure winkeltjes, bijvoorbeeld ergens in een plattelandsschuur. Een plek waar je je handen vuil moet maken om juweeltjes te vinden.”

Wat verzamel je zoal?

,,Ik verzamel vooral verzamelingen, haha. Ik heb nergens maar één ding van. Zo heb ik een verzameling antieke klokken, antieke teddyberen, porseleinen vogels, vogelkooitjes, noem maar op.”

,,Ook is mijn huis ingericht met antieke meubels. Vrienden zeggen voor de grap: jouw huis is een combinatie van een museum en de Efteling. Ik vind het een goede omschrijving: sommige dingen die in het Rijksmuseum liggen, heb ik ook. Maar niet alleen mijn huis staat vol met antiek, ik heb ook een opslag met dozen vol.”

Hoeveel ben je kwijt aan die hobby?

,,Er is maar één goed antwoord op die vraag: te veel. Ik leef redelijk zuinig. Dit is het enige waar ik echt geld aan uitgeef. Ik ben honderden euro’s per maand kwijt. Als ik alles had geïnvesteerd in een woning, had ik een royaal huis. Maar het leuke aan deze hobby is: je kunt het zo duur maken als je wilt. Soms kosten items 300 euro, maar ik kan ook iets prachtigs vinden voor een paar kwartjes.”

Welke items waren duur?

,,Ik heb een teddybeer van de Duitse fabrikant Steiff. Het is een collector’s item en kostte 250 euro. Daarnaast heb ik een theeservies van speciaal Venetiaans porselein. Ik betaalde 300 euro voor een theepot, suikerpotje, melkkannetje en zes koppen en schotels. Dat gebruik ik niet, maar ik heb een Mason-servies uit de 19de eeuw waar ik wel van eet. Die borden kosten 130 euro per stuk.”

En de goedkope pareltjes?

,,Ooit werkte ik bij een kringloop in Amsterdam en vond daar een parfumflesje in de vorm van een vrouw, gemaakt door de bekende keramiekdesigner Jacob Petit. Dat nam ik mee voor 25 euro. Een paar maanden later kwam het mannetje binnen. Ook daar betaalde ik 25 euro voor. Zo’n setje parfumflesjes wordt nooit verkocht onder de 5000 euro. Dat was een leuke vondst, maar ze staan nog in mijn opslag.”

Waarom is antiek zo leuk?

,,Door de verhalen die erachter zitten. Je koopt iets wat al zoveel jaren bestaat, langer dan jijzelf. Ik vind het mooi als iets doorleefd is. De mooiste dingen die ik heb zijn theaterkostuums uit 1800 en begin 1900. Daar zit zoveel liefde in: die spullen zijn talloze keren vermaakt. Ik heb die kostuums gedragen, maar het is niet praktisch om in een Mozart-jas naar mijn werk te gaan. Dan vragen mensen zich toch af: spoort die man wel? Nu zet ik ze op een paspop. Ook mooi.”

