Max (27) pakte onderweg naar afspraakje een bon van 600 euro: ‘Exorbitant dure date’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Max (27) uit Almere, die op weg naar zijn eerste date een boete van 606 euro voor te hard rijden kreeg.

Wanneer gebeurde het?

,,Het was 12 maart 2020, ik weet het nog goed. Ik had de eerste date met mijn huidige partner en het was in de tijd dat de snelwegen her en der werden ingericht van 130 kilometer per uur, naar maximaal 100 kilometer per uur. Ik reed linkerbaan, voor mij reed een Porsche en achter mij een Rangerover. Wij reden alle drie zo’n 137 kilometer per uur, de ‘gedoogde’ snelheid waar 130 kilometer per uur is toegestaan.”

Waarom reed je zo hard?

,,Ik had geen haast, was ruim op tijd voor mijn date, maar zeker als je op de linkerbaan rijdt, voel je de druk van de auto achter je en daarom paste ik mijn snelheid aan, zodat we alle drie dezelfde snelheid reden.”

Quote Het bordje ‘volgen’ kwam omhoog. Exact zoals je ziet in televisieprogramma’s als Wegmisbrui­kers. Mijn hart zat in mijn keel Max

Maar als die snelheid ‘gedoogd’ was dan was er toch niets mis?

,,Jawel. Mijn TomTom gaf aan dat er 130 kilometer per uur gereden mocht worden, maar blijkbaar had ik een bord gemist, een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur was daar toegestaan. Vervolgens reed ik een weg op waar je 80 kilometer per uur mag, maar ik was te laat met gas terugnemen. Op hetzelfde moment schoof er een Volvo voor mij langs en kwam het bordje ‘volgen’ omhoog. Exact zoals je ziet in televisieprogramma’s als Wegmisbruikers. Mijn hart zat in mijn keel. Ergens dacht ik: misschien is mijn remlamp stuk ofzo.”

En toen?

,,Ik mocht plaatsnemen in de dienstauto en zag mijzelf terug op het schermpje. Op de weg waar je maximaal 80 kilometer per uur mocht rijden, reed ik 137 kilometer per uur. Een echte wegmisbruiker, zo leek het. De boete werd niet ter plekke uitgeschreven, maar de officier van justitie zou gaan beslissen over mijn straf. Mijn rijbewijs mocht ik nog net houden, ik had geluk want als ik 2 kilometer harder had gereden, was ik hem kwijt geweest.

Ik kreeg wel een strafpunt op mijn rijbewijs, uiteraard. Ik ben een beginnend bestuurder, mijn rijbewijs behaalde ik in 2016.”

Quote Een fiks bedrag, ik weet zeker dat er vrij weinig mensen kunnen zeggen dat een eerste date zo exorbitant veel geld heeft gekost

Kreeg je meteen de hoogte van de boete te horen?

,,Nee, het lange wachten begon, want wat zal de officier van justitie besluiten? Het kon maanden duren, waarschuwde de verkeersagent mij. Op een dag was ik aan het werk en was een vriendin van mij even bij mij thuis om iets op te halen. Zij appte dat er een brief van het Openbaar Ministerie op de deurmat lag. Ik heb de brieven wel eens gezien bij anderen, dat bleek dan dat zij werden opgeroepen om als verdachte in een zaak te verschijnen. Ik schrok dus erg, al wist ik dat ik nergens van verdacht zou kunnen zijn.

Ik vroeg die vriendin om de brief open te maken, alhoewel ik dat natuurlijk liever niet had. Het bleek over mijn boete te gaan die maar liefst 606 euro bedroeg. Een fiks bedrag, ik weet zeker dat vrij weinig mensen kunnen zeggen dat een eerste date zo exorbitant veel geld heeft gekost.”

Heb je er iets van geleerd?

,,Ja zeker. Ik mis geen een bord meer op de snelweg en heb de borden langs de snelweg hoger in het vaandel staan dan de maximumsnelheid die mijn TomTom aangeeft. Ook rij ik vrijwel nooit meer op de linkerbaan en vertrouw ik uit principe geen Volvo’s meer. Het heeft een tijdje geduurd voor ik het mijn partner vertelde, maar het is nu de ‘leukste’ anekdote over onze eerste date. Wel ben ik benieuwd of de Rangerover en Porsche, waar ik tussen reed, ook een prent thuis hebben gehad.”

