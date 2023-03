Met deze tool zie jij op welke toeslag of welk potje geld je recht hebt

In de online tool op de site van Geldfit.nl beantwoord je algemene vragen over je huishouden. Het systeem bekijkt vervolgens welke regelingen en toeslagen mogelijk relevant zijn.

Mensen weten vaak niet waar ze recht op hebben

,,In Nederland wordt over het algemeen te weinig gebruikgemaakt van inkomensverhogende voorzieningen”, vertelt Frederieke Kokol van Geldfit. ,,Zorg- en huurtoeslag zijn bekendere toeslagen, maar er zijn ook andere landelijke potjes en voorzieningen op gemeenteniveau. Het Jeugdsportfonds bijvoorbeeld (die helpt bij de contributie of lesgeld voor kinderen, red.) of bijzondere bijstand bij de gemeente waar mensen recht op hebben. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben en hoe ze dat moeten aanvragen.” De tool helpt daarbij.

Toegankelijk voor iedereen

De Potjes-check is een aanvulling op het werk van de VoorzieningenWijzer in verschillende gemeenten. Als je in een gemeente woont die hiermee werkt, komt er iemand bij jou thuis om deze hele check te doen. Gemiddeld leverde dat zo’n 600 euro op, oplopend tot duizenden euro’s per jaar, meldt de organisatie zelf. ,,Dat werkt dus ontzettend goed, maar is niet binnen elke gemeente uitgerold”, vertelt Kokol. ,,Daar is de Potjes-check een aanvulling op.”