Met pensioen op je 40ste zoals de Fire-beweging belooft: ‘Moet je wel 600.000 euro vermogen vergaren’

De uit de VS overgewaaide Fire-beweging wint snel aan populariteit. Het idee is dat jongeren sober gaan leven en veel gaan sparen en beleggen om zo 25 keer hun jaarsalaris aan vermogen te sparen. Daarna kunnen ze stoppen met werken en de rest van hun leven van hun spaargeld leven. Dat geld moet dan wel belegd worden voor extra rendement.

De belangstelling hiervoor zorgt voor een hausse aan succesverhalen en een legertje aan trainers en coaches die cursussen aanbieden over hoe dit doel te bereiken is. En dat baart Tiesinga zorgen.

Wat is het probleem? Het is toch mooi dat jongeren zich om hun toekomst bekommeren?

,,Uit een recent onderzoek van SNS Bank blijkt dat jongeren tot 35 jaar heel geïnteresseerd zijn in beleggen of het al doen. Het is heel positief dat ze met financiële doelen bezig zijn. En Fire is een mooie manier om de belangstelling ervoor aan te wakkeren. Maar de doelen die ze zich stellen, zijn niet altijd realistisch.’’

Wat is er niet realistisch aan?

,,Op internet zie je vooral veel succesverhalen, mensen die al op jonge leeftijd op een tropisch eiland zitten en niet meer hoeven te werken. Ik zeg tegen jongeren: ‘laat je niet verleiden door zulke succesverhalen’. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Ik zag een voorbeeld van iemand die 2000 euro per maand verdient. Om financieel onafhankelijk te worden, moet zo iemand volgens de FIRE-normen 600.000 euro vermogen vergaren. Dat is voor de meeste mensen niet realistisch. Stoppen met werken op je 40ste is voor grote groepen onhaalbaar.’’

Is dat erg?

,,Er kunnen twee dingen gebeuren. Mensen raken teleurgesteld en haken af. Dat is jammer, want op zich is het heel goed dat mensen sparen en beleggen voor de toekomst. Zeker nu steeds meer mensen als zelfstandige werken, is het goed dat ze een buffer opbouwen. Een ander gevaar is dat ze te veel risico gaan nemen voor een beter rendement om toch dat doel te halen.’’

Quote Stel realisti­sche doelen en zorg dat je informatie uit meerdere bronnen haalt, dus niet alleen van coaches en trainers op internet Marieke Tiesinga, SNS Bank

Wat moeten jongeren dan doen?

,,Stel realistische doelen en zorg dat je informatie uit meerdere bronnen haalt, dus niet alleen kijken naar de succesverhalen van coaches en trainers op internet. Die verhalen over snel geld verdienen moet je niet geloven. En bedenk goed welke manier van beleggen bij jou past. Wat is jouw ideale manier van geld vermeerderen. Spreid je risico’s als je gaat beleggen. Dat kan door in aandelen en obligaties te beleggen. Maar spreid je beleggingen ook over verschillende regio’s en in verschillende bedrijven en sectoren.’’

En ga vooral bij SNS beleggen?

,,Ik zie het ook als onze maatschappelijke taak om dit verhaal te vertellen. Het is onze rol om het bredere plaatje te schetsen. Het is geen sexy verhaal, maar wel realistisch. De belangstelling voor beleggen is erg groot onder jongeren. Het is goed dat ze met geld voor later aan de slag gaan. Hoe jonger ze beginnen, hoe meer hun vermogen kan groeien. Tijd is je grootste vriend bij vermogensopbouw.’’

