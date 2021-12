Michael viel voor nepprofiel op Tinder en raakte 500.000 euro kwijt

dit was 2021 We winkelen anders in coronatijd: ‘Willen op ons gemakje rondneuzen’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: anders winkelen. De drukte vermijden en dichter bij huis inkopen doen. Dat zijn de grootste veranderingen van ons winkelgedrag door de coronapandemie. Vooral winkels in kleine en middelgrote plaatsen profiteren van deze ontwikkeling. Met zelfs minder leegstand tot gevolg.

6 december