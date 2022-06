Miranda reed onverzekerd rond: 'Verzekering was tot onze verbazing wegens wanbetaling stopgezet’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Miranda Vermeer (26), die een maand onverzekerd bleek rond te rijden.

Wanneer speelde dit?

Miranda: ,,Toen mijn vriend en ik in februari vorig jaar samen een huis kochten, hebben we goede afspraken gemaakt over de financiën. We openden allebei een eigen spaar- en betaalrekening en daarnaast een gezamenlijke rekening waar we allebei maandelijks een vast bedrag op storten voor vaste lasten.

We gingen een maand later met de familie een weekendje weg en besloten wat geld van onze gezamenlijke rekening te pakken. Het was einde maand, ons salaris zou na dat weekend weer gestort worden en dan zouden we onze gezamenlijke rekening weer aanvullen.”

En toen?

,,Op zondag 23 april kreeg mijn vriend een mail van de verzekeringsmaatschappij dat onze autoverzekering was stopgezet. Eerst dachten we nog dat het spam was, maar toen hij het opende, lazen we tot onze verbazing dat de verzekering daadwerkelijk was stopgezet. Wegens wanbetaling en al per 26 maart.”

Hoe kan dat nou?

,,Doordat we dat geld voor dat weekendje weg hadden gepakt, stond er niet genoeg geld op de gezamenlijke rekening om de autoverzekering af te schrijven. Dat hadden we niet in de gaten.”

Keken jullie nooit naar jullie automatische afschrijvingen?

,,We keken niet iedere maand of alles wel was afgeschreven. Normaal ontvang je in zo’n geval ook bericht van de bank dat de automatische incasso mislukt is, maar dat hebben we nooit gehad. En de autoverzekering had het ook horen aan te geven. Dan hadden we het meteen kunnen betalen.”

Quote We waren er echt van geschrok­ken. Stel dat er iets gebeurd zou zijn! Miranda Vermeer (26)

Dus jullie hebben een maand onverzekerd rondgereden?

,,Ja. We waren er echt van geschrokken. Stel dat er iets gebeurd zou zijn! Gelukkig was dat niet het geval.”

Hebben jullie die verzekeringsmaatschappij gebeld?

,,De laatste regel van die mail was: ‘We vinden het jammer dat het zo is gegaan.’ Het was wel duidelijk dat we niet meer welkom waren als klant. We hebben nog een poging gedaan ze te bellen om het uit te leggen, maar dan sta je in een wachtrij waar we 10 cent per minuut voor betaalden, dus na een tijdje hingen we op, daar wilden we geen geld meer aan uitgeven.”

En een nieuwe verzekering afsluiten?

,,We probeerden een andere maatschappij, maar die wilde drie dagen bedenktijd voor ze ons aannamen. Misschien zaten we al in een systeem waarbij we geregistreerd stonden als wanbetalers? Gelukkig wilde een andere verzekeringsmaatschappij wel meteen met ons in zee, we konden diezelfde ochtend nog lid worden.”

Miranda Vermeer en haar vriend.

Wat heb je ervan geleerd?

,,Voortaan storten we een ruimer bedrag op onze gezamenlijke rekening in plaats van precies wat we nodig hebben en checken we altijd even of alles is afgeschreven.

Een tijdje geleden kocht ik een elektrische fiets, ook met een verzekering, die ik meteen in één keer voor een heel jaar wilde betalen. Elke keer checkte ik of het al was afgeschreven, maar dat was iedere keer nog niet gebeurd. Ik ben maar gaan bellen, want stel je voor dat hij gestolen zou worden en ik dan niet verzekerd zou zijn omdat dat geld nog niet was afgeschreven. Dus ik bellen. Bleek dat het allang betaald was, maar omdat een tussenorganisatie het had afgeschreven, had ik het niet als de verzekering voor die fiets herkend.

Ik schaamde me dat ik hiervoor belde, maar de vriendelijke jongen van de verzekeringsmaatschappij zei lief: als je gewoon even met iemand wilt praten, mag je ook bellen. Toen voelde ik me helemaal een oud omaatje dat het niet helemaal meer op een rij heeft, haha. Maar je wordt extra voorzichtig van zo’n flater. Ergens voelt het nog steeds alsof wij, hoe onterecht ook, wanbetalers zijn.”

En ben je nu meer geld kwijt aan de autoverzekering?

,,Hij is 3 euro per maand goedkoper! Een geluk bij een ongeluk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

