Monique werd jong weduwe, verloor ook haar baan: ‘Dan duvel je nog harder naar beneden’

Weduwe of weduwnaar worden terwijl je nog jonge kinderen hebt. Een persoonlijk drama dat ook grote financiële gevolgen kan hebben. Niet alleen valt het salaris van de overleden partner weg, het vermogen zit vaak vast in de eigen woning, waardoor het besteedbaar inkomen fors daalt. Een uitzondering? Niet echt. In Nederland verliezen jaarlijks bijna 7000 minderjarige kinderen een van hun ouders.

Monique (achternaam bekend bij redactie) verloor haar man toen ze nog een jong kind had. Dat heeft haar leven ingrijpend veranderd, ook in financieel opzicht. „Tijdens het huwelijk met mijn eerste man waren we er al in inkomen op achteruitgegaan. Hij had een kleine deeltijdbaan in loondienst en was daarnaast zelfstandig ondernemer. Toen hij ziek werd, viel zijn freelance-inkomen weg en moesten we de woning verkopen.”

Ze was zwanger toen haar man een ongeneeslijke stofwisselingsziekte bleek te hebben. Het inkomen uit loondienst viel terug naar 70 procent als gevolg van de langdurige ziekte. De arbeidsongeschiktheidsverzekering wilde niet uitkeren, wat 750 euro per maand scheelde. Op het moment dat haar man overleed, had Monique een jaarcontract. Dat werd door haar werkgever niet verlengd. De levensverzekering die ze hadden afgesloten, dekte niet het volledige hypotheekbedrag. Monique bleef achter met een restschuld voor de helft van de hypotheek en een WW-uitkering doordat haar contract niet werd verlengd.

Inkomensverlies stapelt zich op

In Nederland krijgen weduwen en weduwnaars met kinderen onder de 18 jaar een Anw-uitkering. Dat is een inkomensvoorziening vanuit de Algemene nabestaandenwet. De uitkering is maximaal 70 procent van het minimumloon en is daarmee net zo veel als een bijstandsuitkering. Als je inkomsten uit loondienst hebt, kun je met Anw wel bijverdienen tot een bepaald bedrag. Daarboven wordt de uitkering verlaagd.

Heb je als overblijvende partner een uitkering zoals WIA of WW, dan vult de Anw hooguit aan tot het sociaal minimum. Monique: „Logisch, maar het inkomensverlies kan zich daardoor wel gaan opstapelen. Je raakt niet alleen het inkomen kwijt van de partner, maar als je door het overlijden ook zelf je baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt raakt, duvel je gewoon nog harder naar beneden”, aldus Monique, die zich nu hard maakt om aandacht te vragen voor de problemen van lotgenoten.

Quote Zeker als je kinderen hebt, maakt één volwassene minder in huis vaak helemaal niet zo veel uit wat totale kosten betreft Monique

Mensen die dit niet zelf hebben meegemaakt, gaan er vaak vanuit dat weduwen er warmpjes bij zitten. „Je krijgt toch pensioen? En je hebt toch geen hypotheek meer? Wat mensen niet beseffen, is dat bij een overlijdensrisicoverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld, niet altijd het volledige hypotheekbedrag is verzekerd. Dat kan ook 50 procent van het hypotheekbedrag zijn en dat betekent dat degene die achterblijft wel nog de helft van de hypotheek moet aflossen.”

Meer nadelen als alleenstaande

Ook voor pensioen geldt dat niet iedereen nabestaandenpensioen opbouwt bij zijn werkgever. Verder krijgen jonge weduwen te maken met allerlei andere nadelen. Zo heb je als alleenstaande weduwe ook nog maar recht op de helft van de vermogensvrijstelling die je voorheen met z’n tweeën had. Stel dat je als echtpaar flink hebt gespaard, bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen, dan kan het zijn dat je nu als alleenstaande ineens wel vermogensrendementsheffing moet betalen.

„Ik ken genoeg vrouwen die in een hypotheeksituatie zaten waar geen overlijdensrisicoverzekering was of van wie de man bij de werkgever geen nabestaandenpensioen opbouwde. Dan valt er een heel inkomen weg, terwijl de vaste lasten nagenoeg hetzelfde blijven. Zeker als je kinderen hebt, maakt één volwassene minder in huis vaak helemaal niet zo veel uit wat totale kosten betreft, denk aan gas, water, licht en gemeentebelastingen. Ook het nabestaandenpensioen is niet altijd gelijk aan het volledige salaris dat je partner verdiende. Dat hangt er maar net vanaf hoe lang iemand ergens werkte en voor hoeveel uur per week gemiddeld.”

Anw als basisinkomen

Monique is blij met de Anw, die fungeert als een soort basisinkomen, hoewel het een achteruitgang is ten opzichte van vroeger. Tot 2013 bestond naast de Anw nog de halfwezenuitkering. Die was 175 euro netto per maand per gezin met kinderen onder de 18 jaar. Dit bedrag is afgeschaft en weliswaar gedeeltelijk ‘gecompenseerd’ door een verhoging van het kindgebonden budget, maar dat is inkomensafhankelijk - dat was de halfwezenuitkering niet.

„Het is eigenlijk heel uitzonderlijk wat er toen gebeurde. De invoering van de Wet vereenvoudiging kindregelingen was namelijk de eerste keer sinds het bestaan van ons sociale zekerheidsstelsel dat hierin werd ingegrepen. Gezegd werd dat het de bestaande regelingen eenvoudiger moest maken, maar in feite was het een bezuinigingsslag.”

Monique heeft samen met andere weduwen nog geprotesteerd tegen de wetswijziging. „Maar om dit tegen te houden moet je 40.000 handtekeningen hebben. Dat is ons niet gelukt. Dit onderwerp leeft niet onder de bevolking. Er zijn maar weinig mensen die stilstaan bij de gevolgen van het overlijden van een partner als je nog kleine kinderen hebt. Je staat met je rug tegen de muur als je geen sociaal en financieel vangnet hebt. Vroeger werd bij scheidingen waar opgroeiende kinderen in het spel waren, geoordeeld vanuit de gedachte ‘de levensstijl moet zoveel mogelijk hetzelfde kunnen blijven’. Voor jonge weduwen geldt dit blijkbaar niet.”

Meeste overlijdens heel plotseling

Bij Stichting Netwerk Hemelrijk kunnen weduwen met jonge kinderen met elkaar in contact komen. Uit een enquête onder de leden blijkt dat ongeveer 50 procent van de weduwen plotseling werd geconfronteerd met het overlijden van de partner. In 18 procent van de gevallen was sprake van een ziekbed tot 6 maanden, en bij 31 procent overleed de partner na een ziekbed van meer dan 6 maanden. In ruim driekwart van de gevallen (77 procent) was er sprake van een eigen woning en 60 procent had op het moment van overlijden van de partner een vaste baan. Bijna een kwart van de respondenten (24 procent) geeft aan een beroep te moeten doen op de bijstand als de Anw zou wegvallen.

