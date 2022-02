Muriël: ‘De koper kwam niet opdagen, maar dat leverde ons juist geld op’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Muriël Kneepkens, die kledingrekken probeerde te slijten.

Als er iemand een doorgewinterde Marktplaatser is, is het Muriël Kneepkens wel. Ze heeft samen met haar man een tweedehands kledingwinkel in Amsterdam en gebruikt Marktplaats als verlengde van haar hoedenwebshop Vintage Hatter. ,,Veel hoeden die ik in de winkel verkoop, zet ik ook op Marktplaats, dat geeft veel zichtbaarheid. Hoeden zijn het perfecte item om online te kopen: je hoeft alleen je hoofdmaat te meten. Dat is makkelijker dan bijvoorbeeld kleding, waarvan de pasvorm tegen kan vallen.”

Ook persoonlijk gebruikt ze Marktplaats veel: ,,We zijn momenteel bezig met een boedelverkoop, spullen uit een nalatenschap van familie. Daar is Marktplaats een perfect platform voor.”

Quote We hadden de koperprijs per kilo opgezocht, één rek op een weegschaal gezet en zo een schatting gemaakt van de prijs: 150 euro leek ons redelijk Muriël Kneepkens

Een redelijke prijs

Helaas zitten tussen al die kopers ook wel eens rare snuiters. Muriël heeft het allemaal al eens meegemaakt: van extreem lage biedingen en vragen naar de bekende weg tot mensen die een afspraak maken en niet op komen dagen. Dat laatste is vooral vervelend als het om grotere spullen gaat waar je vanaf moet: bijvoorbeeld toen Muriël en haar man gingen verhuizen naar een ander winkelpand en de loodzware, koperen kledingrekken weg moesten.

,,De vorige eigenaar had die op maat laten maken, maar we vonden ze helemaal niet handig: ze waren niet in hoogte verstelbaar. Op Marktplaats ermee dus.” Maar wat vraag je voor zoiets? ,,We hadden de koperprijs per kilo opgezocht, één rek op een weegschaal gezet en zo een schatting gemaakt van de prijs: 150 euro leek ons redelijk. We wilden er gewoon vanaf.”

Al gauw reageerde een geïnteresseerde Marktplaatser. Er was wat haast bij: ,,We spraken donderdagavond af, zaterdag moest het pand leeg zijn. Dat vond hij prima.” Maar op de afgesproken tijd kwam de man niet opdagen. ,,Ik heb er nog meerdere berichten achteraan gestuurd, maar hij reageerde niet meer. Zijn telefoonnummer had ik niet,” vertelt Muriël. ,,Dat was flink balen, want dat betekende dat we vrijdag nog snel een auto met aanhanger moesten lenen om de hele boel naar de metaalboer te brengen.”

Quote Ik heb de koper toen nog één laatste berichtje gestuurd waarin ik hem bedankte dat hij niet op was komen dagen Muriël Kneepkens

Financiële meevaller

Zo gezegd, zo gedaan dus. Eenmaal bij de metaalboer aangekomen wachtte er nog een leuke meevaller op het stel: toen alles op de weegschaal stond, bleek de waarde 320 euro, ruim twee keer zoveel als de prijs die ze via Marktplaats hadden afgesproken. Muriël: ,,Ik kon het niet laten: ik heb de koper toen nog één laatste berichtje gestuurd waarin ik hem bedankte dat hij niet op was komen dagen, omdat we er uiteindelijk het dubbele voor hadden gekregen. Nooit meer iets van gehoord natuurlijk.”

Of ze de volgende keer de afspraak nog even telefonisch zou bevestigen om dit soort situaties te voorkomen? ,,Ik denk niet dat dat veel verschil zou hebben gemaakt: uit ervaring weet ik dat als mensen het willen laten afweten, ze dat toch wel doen. Dan nemen ze de telefoon gewoon niet op.”

