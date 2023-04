Nergens in Nederland verdienen jongeren zoveel als in dit stadje (en dit is hoe dat komt)

Voordelig, gezond én lekker eten? Het kan, zo laat Judith zien: ‘Zak chips goedkoper dan appels? Onzin!’

Een avondmaaltijd voor slechts 1,50 euro per persoon? Het kan, zo laat voedingsdeskundige Judith Bukman zien tijdens de workshop ‘Lekker voor Weinig’. ,,Ik krijg vaak te horen dat een zak chips voordeliger is dan een zak appels, maar dat is dus onzin. Het is én niet goedkoper én heel ongezond.”