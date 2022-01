Niet goed, geld terug? Zes vragen over garantie

,,Als consument moet je stevig in je schoenen staan om te krijgen waar je recht op hebt’’, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Zelf heeft hij ook de nodige ervaring met garantie claimen. ,,Zo had ik voor mijn keukenramen aan de straatkant mooie jaloezieën op maat laten maken bij een speciaalzaak. Een tijdje geleden merkte ik dat ze minder goed open en dicht gingen. Ze bleken kapot en reparatie zou mij 150 euro kosten. De winkel wilde mij ervoor laten opdraaien, maar daar was ik het niet mee eens.



Als ik goedkope jaloezieën bij een doe-het-zelfwinkel zou hebben gekocht, had ik het niet gek gevonden dat ze snel kapotgingen. Maar dit is een duur kwaliteitsproduct. Ik heb dus geprotesteerd bij de winkel en gedreigd met negatieve recensies op social media. Toen gingen ze overstag. De jaloezieën zijn gemaakt en werken weer prima. Garantie krijgen buiten de normale termijn is vaak lastig, maar ik adviseer iedereen om de discussie aan te gaan.’’