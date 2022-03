Niet verplicht om belastingaangifte te doen? In sommige gevallen kan het toch lonen

Als je een uitnodiging hebt ontvangen om belastingaangifte te doen, dan ben je verplicht om je inkomsten op te geven bij de Belastingdienst. Maar lang niet iedereen krijgt zo’n brief, en in sommige gevallen kan het dan tóch lonen om aangifte inkomstenbelasting te doen.

Heb jij een brief ontvangen van de Belastingdienst? Dan moet je vóór 1 mei aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Voor de meeste mensen geldt dat als zij vandaag nog (voor 1 april) aangifte doen, zij vóór 1 juli bericht krijgen van de Belastingdienst of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. Mensen die sparen of vermogen aangeven in box 3 krijgen voor 1 juli bericht van de Belastingdienst, maar ontvangen hun definitieve aanslag later.

De eerste maand zijn er zo'n 5,4 miljoen aangiftes binnengekomen, vertelt Estelle Cool, persvoorlichter bij de Belastingdienst. ,,Er zijn 6,8 miljoen particulieren en daarnaast 1,5 miljoen ondernemers die een uitnodiging hebben ontvangen om aangifte te doen.”

Quote Je ziet onderaan de streep of je geld terug­krijgt of niet. Zolang je de aangifte niet verstuurt, gebeurt er ook niets Estelle Cool, persvoorlichter bij de Belastingdienst

Controleren of je recht hebt op geld

Maar lang niet iedereen krijgt zo’n uitnodiging om aangifte te doen. En dat terwijl het in sommige gevallen wel kan lonen. Omdat je bijvoorbeeld aftrekposten hebt, zoals zorgkosten. Die gegevens heeft de Belastingdienst niet. Of omdat je een bijbaantje hebt (gehad) waarop loonheffing is ingehouden door je werkgever. Soms houdt een werkgever meer geld in dan nodig, omdat er nog algemene heffingskorting is van 2837 euro die door je werk niet wordt toegepast.

Maar hoe weet je of het geld kan opleveren als je aangifte doet? Cool: ,,Je kunt inloggen in het aangifteprogramma en het programma doorlopen. Dan zie je onderaan de streep of je geld terugkrijgt of niet. Zolang je de aangifte niet verstuurt, gebeurt er ook niets.” De Belastingdienst betaalt je terug als dat bedrag boven de 16 euro uitkomt. Onder de 16 euro krijg je geen geld terug.

Vorig jaar verstuurde de Belastingdienst in oktober nog meer dan 600.000 brieven naar mensen die nog geld terug konden krijgen, waaronder 150.000 jongeren. Ze stelden toen dat deze mensen ‘binnen een half uur gemiddeld 150 euro extra kon verdienen’.

Quote Uit een enquête van overheids­plat­form Wijzer in Geldzaken onder 1000 mbo-studenten, bleek deze week dat 42 procent in 2021 geen belasting­aan­gif­te heeft gedaan

Geen uitnodiging, wel verplicht belastingaangifte doen

Andersom komt ook voor: je krijgt geen uitnodiging, maar je moet wel betalen. Als dat meer dan 49 euro is, ben je alsnog verplicht om aangifte te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je meerdere banen had of afgelopen jaar een vermogen had van meer dan 50.000 euro. Ook als je meer dan 7000 euro hebt verdiend met werk waarop geen loonheffing is ingehouden, is de kans groot dat je moet bijbetalen, zo stelt de Consumentenbond op zijn website.

Veel jongeren weten niet dat ze geld kunnen terugkrijgen van de Belastingdienst en doen dus ook geen aangifte. Uit een enquête van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken, onder 1000 mbo-studenten, bleek deze week dat 42 procent in 2021 geen belastingaangifte heeft gedaan. Ze zien er het nut niet van in (34 procent), werken niet (23 procent) of ze weten niet hoe het moet (29 procent). Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je tot vijf jaar terug aangifte doen, dus nu tot en met 2017.

