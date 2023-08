Nu afsluiten, maar energiecontract op een later moment in laten gaan: kan dat?

GeldvraagKan ik mijn energiecontract nu afsluiten, maar op een later moment in laten gaan, vraagt lezer Nicolette Schenkels zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.

Nicolette wil haar variabele energiecontract vastzetten zodat ze komende winter niet wordt geconfronteerd met hoge energieprijzen. ,,Maar als ik mij aanmeld voor het nieuwe contract, blijk ik niet te kunnen kiezen wanneer het ingaat. Zo snel mogelijk is de enige mogelijkheid’’, schrijft ze.

Ongunstig, vindt ze, want haar huidige variabele tarieven zijn lager dan die van het aangeboden jaarcontract. ,,Die zou ik graag nog even aanhouden tot de variabele tarieven over twee maanden worden aangepast.’’

Energiecontract later laten ingaan, kan dat?

Energie-expert Joris Kerkhof van vergelijkingssite Independer is er even in gedoken en heeft goed nieuws voor de lezer. ,,In principe zou je bij alle leveranciers een contract in de toekomst in moeten kunnen laten gaan. Maar de mate waarin verschilt’’, zegt hij.

Als je kiest voor een contract met een looptijd van een jaar is dat bij Vattenfall bijvoorbeeld zestig dagen vooruit, zegt hij, terwijl Greenchoice en Essent termijnen van 180 dagen hanteren. Coolblue energie is de absolute uitschieter, waarbij je tot 365 dagen in de toekomst een contract kan afsluiten.

Ingangsmogelijkheden energiecontracten Budget Energie: 90 dagen

Coolblue energie: 365 dagen

Delta Energie: 90 dagen

Eneco: 90 dagen

Energiedirect: 180 dagen

Essent: 180 dagen

Greenchoice: 180 dagen

Innova Energie: 180 dagen

Mega Energie: 90 dagen

Oxxio: 90 dagen

Powerpeers: 90 dagen

Pure Energie: 90 dagen

United Consumers: 90 dagen

Vandebron: 180 dagen

Vattenfall: 60 dagen Peildatum: 14 augustus, bij contracten met een looptijd van één jaar. Bron: Independer.

Soms even zoeken

Maar, zegt Kerkhof, het kan zijn dat de lezer er overheen heeft gekeken. Het is namelijk niet altijd de eerste aangeboden optie. ,,Vaak staat er als eerste de mogelijkheid om het contract zo snel mogelijk te laten ingaan. Je moet in sommige gevallen eerst even aangeven dat je vaste contract afloopt voordat er een datum in de toekomst beschikbaar komt. In de kern zou het namelijk gewoon moeten kunnen.’’

Kerkhof vindt het een interesse gedachte van Schenkels om het contract pas over een paar maanden in te laten gaan. Zeker als de geboden tarieven hoger zijn dan zijn huidige variabele contract. ,,Het kan een slimme zet zijn omdat de verwachting is dat de tarieven de komende maanden weer hoger zullen worden. De kanttekening is wel dat je in de zomer minder stroom verbruikt, dus dat het voordeel zal niet heel erg groot zijn, maar het levert wel iets op.’’

Aantal vaste contracten neemt weer toe

Uit recente cijfers van Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat er op 1 juli 4,6 miljoen mensen waren met een variabel contract, 2,4 miljoen mensen hadden een vast contract. ,,Het aantal vaste contracten groeit weer, variabel neemt af. Het gaat langzaam weer terug naar het niveau van voor de energiecrisis’’, aldus Kerkhof.

