Op weg naar 1 miljoen armen: bij dit inkomen leef je volgens de overheid in armoede

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Suzette Jansen (51) die een jurkje voor 50 euro liet opknappen en er vervolgens, middenin een restaurant, uitscheurde.