Paniek in de platenzaak, prijs van lp’s schiet de lucht in: ‘Dit is niet te doen’

,,Eigenlijk is het heel simpel. De grote jongens, met Warner Music voorop, hebben besloten dat zij de prijzen exorbitant gaan verhogen. Met als gevolg dat sommige titels nu 20 euro kosten en binnenkort naar 45 euro gaan. Zoals Coda van Led Zeppelin. En dat gaan we dus niet doen.” Jan Kinds (47) van Sounds Tilburg legt duidelijk uit wat de actuele situatie in vinylland is en wat dat betekent voor zijn platenzaak. ,,Daarom gaan we nog harder op zoek naar andere inkopers en leveranciers die een goede deal kunnen bieden. Dat we een paar euro omhoog moeten is oké, maar dit is niet te doen.”