Peggy: ‘We zijn ooit gebeld of we een verwarmd zwembad hadden, omdat onze gasrekening zo hoog is’

Hoe woon je?

,,Wij wonen in een sfeervolle, oude twee-onder-een-kapwoning die gebouwd is in 1906. Je kunt je voorstellen dat er nog oude gasleidingen voor de verlichting door het huis liepen toen we er 25 jaar geleden kwamen wonen. Er zat ook geen badkamer in het huis. Het woonoppervlak is ongeveer 110 vierkante meter. Mijn man en ik hebben vier kinderen, waarvan er inmiddels drie het huis uit zijn. Alleen onze jongste zoon van 28 jaar woont er nog. Hij heeft autisme en dus veel zorg nodig.

Mensen met autisme hebben vaak bepaalde rituelen of gewoontes. Onze zoon kijkt bijvoorbeeld de hele dag Disney-films op zijn computer. Hij is al vanaf zijn derde fan van de Lion King. Zijn andere grote liefde is water, waardoor hij heel graag in bad zit. We zijn ooit gebeld door onze energieleverancier met de vraag of we een verwarmd zwembad in onze tuin hadden, omdat onze gasrekening zo hoog is. Het huis is ook slecht geïsoleerd. We hebben een eensteensmuur, maar wel dubbel glas. Niet dat nieuwste, gewoon alleen dubbel. Het is hier nu koud en tochtig, dus het is moeilijk te verwarmen. In de zomer merk je dat je de hitte er slecht uit krijgt.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Bekijk hieronder alle video’s over wonen.

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Greenchoice. We verbruiken momenteel 3756 m3 gas per jaar en 4716 kWh aan stroom. Daarvoor betaalden we 340 euro per maand, maar per januari 2022 betalen we 150 euro meer. Per maand, ja. Daar schrok ik ook van. Ik ben een hoge rekening gewend, maar 490 euro per maand is te idioot voor woorden.”

Quote De deuren staan bij ons altijd open, zodat we altijd een oogje in het zeil kunnen houden Peggy Harrell (66) uit Hilversum

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Dat is dus lastig. Waar andere mensen snel een trui aan doen, korter gaan douchen of de deuren dichtdoen, gaat het bij ons ook om het welzijn en de veiligheid van onze zoon. De deuren staan bij ons altijd open, zodat we altijd een oogje in het zeil kunnen houden. We zijn altijd thuis en we hebben de wasmachine en droger iedere dag aanstaan. Dat vreet natuurlijk stroom. Uiteraard let ik dan wel op dat deze apparaten extra zuinig zijn.

Maar zulke hoge rekeningen zetten mij wel aan het denken. Misschien moeten we toch eens kijken naar betere isolatie. Bijvoorbeeld de (houten) vloer, of het dak. We hebben van die ouderwetse inloopkasten onder het dak, als je daar de deur van opendoet is het net alsof je buiten staat. We hebben geen zonnepanelen, het schijnt dat ons dak die panelen niet kan dragen. Sinds september hebben we nu wel een nieuwe ketel. Een Intergas Kombi Kompakt HRE. Verder koken we ook nog op gas.

Eerlijk gezegd hebben we niet eerder het gevoel gehad dat we actie moesten ondernemen. We zijn gelukkig hier en wonen er prettig. Dat is ook belangrijk, maar het kost wel veel geld.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.