Peter (31) beleefde zo'n 200 overnachtingen in luxe hotels: ‘Het wauweffect blijft’

big spendersMensen met een gat in de hand zijn er in alle soorten en maten. De een wil zijn leven beteren, de ander ziet het als een hobby om het geld rijkelijk te laten vloeien, weer een ander vindt het belangrijk om vooral zo min mogelijk over geld na te denken en om in het ‘nu’ te leven: spend it while you’ve got it ! In deze nieuwe reeks vertellen big spenders hun verhaal. Deze week: Peter Beukering (31) die samen met zijn vriendin Stephanie Smolders (30) graag luxe ervaringen beleeft.

Jij vindt jezelf een big spender, terwijl alles wat jullie bezitten in een paar koffers past. Leg uit.

Peter: ,,Ervaringen maken ons gelukkiger dan spullen. Alles wat we verdienen steken we in unieke, vaak luxe ervaringen. Inmiddels is door verschillende omstandigheden ons reispatroon overgegaan van fulltime naar drie maanden reizen, drie maanden thuis.”

Ben je altijd al zo geweest?

,,Zes jaar geleden waren we precies het omgekeerde: groot huis, dikke auto, merkkleding.”

En toen?

,,Er gebeurden twee dingen die mijn leven veranderden: een vriend die tijdens vrijwilligerswerk op Madagaskar bij een auto-ongeluk om het leven kwam en een andere vriend die mij op mijn plaats zette. Hij vond mijn karakter veranderd, sinds we samen opgroeiden.”

Hoe dat zo?

,,We zouden met een groepje vrienden naar een Formule 1-race in België gaan. Maar ik kon via mijn werk voor mezelf een vipticket krijgen, dan zou ik Max Verstappen ontmoeten in plaats van bij mijn vrienden op de tribune te zitten. Die vriend stuurde mij een berichtje dat als ik vond dat ik me moest omringen met mensen die er niet toe doen, ik het mannetje wilde spelen, dat hij dan niet wist wat de waarde van onze vriendschap nog was. Daar ben ik hem heel dankbaar voor, het schudde me wakker. Door die twee gebeurtenissen pakten Stephanie en ik onze koffers en gingen op een reis die nu, zes jaar later, nog steeds voortduurt. We besloten te gaan genieten van dingen die echt waarde hebben.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

,,We hebben alles wat we hadden, weggegeven aan bijstandsgezinnen. We plaatsten een advertentie op Marktplaats met foto’s van ons huis, met de boodschap: kom maar halen. De meeste spullen gingen voor 1 euro weg. Binnen een maand was ons huis leeg en zijn we vertrokken.”

Quote We werken absoluut niet hard maar liggen ook niet altijd met onze luie reet op het strand Peter Beukering (31)

Hoe reageerde jullie omgeving hierop?

,,Positief. Vanuit vrienden en familie was het commentaar: doen! Je bent nu nog jong. Mijn schoonouders dachten: die komen over een jaar wel weer terug. Niet dus.”

Werken jullie?

,,Naast liefdadigheid in geld en actie, voor lokale organisaties, werken we allebei op afstand: ik als interim-directeur bij start-ups en scale-ups en Stephanie als marketingconsultant. We werken absoluut niet hard maar liggen ook niet altijd met onze luie reet op het strand. Maar als we even twee weken naar Bali willen, dan doen we dat.”

Waar geef je graag geld aan uit?

,,Aan bijzondere ervaringen in hospitality. Ik denk dat we zo’n tweehonderd verblijven in ultraluxe hotels hebben beleefd. Het mooiste is om te verblijven op een unieke plek. Bijvoorbeeld in eco-resort Six Senses, in het noorden van Oman, waar we naartoe gingen paragliden. Het was achter de bergen, aan het water - een oase van luxe in de woestijn. Zo’n 600 euro per nacht. We verbleven er een korte week maar dat was het meer dan waard.

Of etentjes bij sterrenrestaurants. Ik denk dat we er in de afgelopen jaren dertig over de hele wereld hebben bezocht.”

En vliegen jullie altijd businessclass?

,,We hebben de policy: is een vlucht korter dan drie uur, dan niet. Tot zes uur doen we een upgrade met extra beenruimte bijvoorbeeld. Is het langer dan zes uur dan doorgaans wel businessclass. Dat is niet bij iedere vliegtuigmaatschappij hetzelfde maar dan willen we het type stoel dat ook een bed is.”

Ben je die luxe van huis uit gewend?

,,Helemaal niet. Ik kom uit een gewoon middenklassengezin. Er was één inkomen want mijn moeder werkte niet. Op vakanties gingen we naar de camping met een caravan.”

Verlangde je naar meer?

,,Toen ik opgroeide, leek het onhaalbaar dat ik ooit businessclass zou vliegen of een suite met een eigen butler zou meemaken. Nu is dat vrij standaard. Je hoeft ook geen miljonair te zijn om dat soort dingen af en toe te kunnen doen.”

Went luxe?

,,Het wauweffect blijft. Het mooie is ook: we kunnen terugkijken op ervaringen door foto’s en video’s en dan is het alsof je het opnieuw beleeft. De aanschaf van de nieuwste iPhone gaf op dat moment misschien een kick maar daar voel ik achteraf niets meer bij. Zo’n aanschaf is gevoelsmatig op de lange termijn niets waard. Dat is het verschil. Als ik aan het einde van mijn leven terugkijk en zie wat wij allemaal gezien en gedaan hebben, daar stellen de nieuwste televisie of merkkleding helemaal niets bij voor.”

