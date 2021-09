Petra (48) verruilde haar nieuwbouwwoning voor een tiny house en woont nu voor 340 euro

SUPERBESPAARDERSSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Petra Alders, die voor een tiny house heeft gekozen.

Petra Alders (48) Woont: Alleen

Woont in: Den Helder Inkomsten per maand:

1850 euro (twee banen) Uitgaven per maand

Wonen: 340 euro

Verzekeringen: 175 euro

Boodschappen: 200 euro

Sporten: 0, ik sport gratis in mijn moestuin

Kleding: 20 euro

Vervoer: 70 euro

Horeca: 10 euro, soms een keer uit eten of lunchen, maar niet vaak

Vakanties: 0

Abonnementen: 70 euro, Spotify en telefoonabonnement Sparen: 850 euro

Waar spaar je zo’n groot bedrag per maand voor?

,,Ik wil dat geld in mijn tuin steken. Ik heb best een grote kavel gekocht waar mijn tiny house op staat en daar wil ik echt een mooie tuin van maken. En op termijn wil ik mijn hypotheek extra gaan aflossen.”

Waarom?

,,Ik ben niet zo’n stereotype bespaarder die bij boodschappen alleen voor de koopjes gaat, maar aan mijn vaste lasten wil ik zo min mogelijk kwijt zijn. Daarom kocht ik een tiny house. En hoe meer je aflost, des te meer je overhoudt.”

Waarom is dat belangrijk voor je?

,,Het geeft keuzevrijheid. Dan kan ik minder werken en bijvoorbeeld meer vrijwilligerswerk doen.”

Waarom doe je liever vrijwilligerswerk?

,,Het gaat mij erom dat ik werk doe dat ik leuk en zinnig vind. Het maakt mij niet uit of het nou wel of niet betaald wordt. Toevallig heb ik twee leuke banen gevonden, dus dat is prima. Maar in het verleden heb ik best heel hard en fulltime gewerkt in de ouderenzorg, ook in leidinggevende functies. Dat hoeft van mij niet meer. Ik wil werk doen dat ik leuk vind en waarbij ik andere mensen blij kan maken. Die mogelijkheid heb ik als ik zuinig leef.”

Dus dan maar een tiny house?

,,Hiervoor heb ik een nieuwbouwwoning laten bouwen. Nadat ik er ruim twee jaar in woonde, dacht ik: het is mooi, het is af, ik woon hier naar mijn zin. Maar de lasten werden hoger. Ik zou fulltime en goed betaald werk moeten blijven doen om te kunnen leven. Dit gaat de verkeerde kant op, dacht ik.’’

,,Mijn nichtje had het over een tiny house-project in mijn buurt. ‘Echt iets voor jou’, zei ze. Dat was een eurekamoment, want het is inderdaad de woonvorm voor mij: voordelig, meer ruimte buiten dan binnen. Een huis hoeft voor mij niet groot te zijn. Een goede douche, een bed, bank en een keuken, dan vind ik het wel goed. Ik ben toch liever in de tuin bezig.”

Quote In een keer stond mijn huis te koop en had ik een nieuwe toffe baan Petra Alders

Hoe pakte je het aan?

,,Ik ging naar de woningstichting en vroeg of ik in aanmerking kwam voor een kavel. Tijdens dat gesprek kwam het consuminderhuis naar voren: een huis gesponsord door onder andere de gemeente Den Helder en deze woningstichting, waar mensen gecoacht worden naar financiële zelfredzaamheid en een gezondere en meer duurzame levensstijl. En ze vertelden dat ze nog op zoek waren naar een coördinator. Dat leek me geweldig.’’

,,In een keer stond mijn huis te koop en had ik een nieuwe toffe baan. Daarnaast werk ik een dag in de week als activiteitenbegeleider bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het is een fijne combinatie.”

Hoe leef je zuinig?

,,Ik probeer zo gedetailleerd mogelijk begrotingen te maken en geen overtollige abonnementen te hebben, behalve wat echt noodzakelijk voor me is: een telefoonabonnement en kabel, want ook ik vind het lekker om voor de tv te hangen als het buiten koud is en regent. Aan kleding hecht ik geen waarde, ik koop outdoor wear die eeuwig meegaat. Ik heb wel een goedkoop autootje, ook qua wegenbelasting en verzekering. En ik rijd voorzichtig zodat de kans op een aanrijding minder is en ik dus hoog in de korting blijf.’’

,,En met het tiny house viel het allemaal samen: zuinig leven en meer in het groen. En in mijn werk in het consuminderhuis kan ik mijn kennis over zuinig leven goed gebruiken.”

Hoe leer je mensen in het consuminderhuis om zuiniger te leven?

,,Ik begeleid kringgesprekken met thema’s als budgetteren, moestuinieren, slim koken, hoe je energie kunt besparen. Maar je leert van elkaar, ik ben echt onderdeel van de groep en doe zelf ook tips op. Samen weet je meer dan alleen.”

200 euro aan boodschappen is best knap. Heeft je moestuin hiermee te maken?

,,Inderdaad, ik eet voornamelijk uit mijn moestuin. Ik eet weinig vlees en hooguit in de winter koop ik groente in de winkel of iets wat ik zelf niet verbouw. Maar een moestuin is meer dan goedkoop eten: een tuin ademt, het gaat met alle seizoenen mee, het wordt groter, kleiner. Dat vind ik het mooie. In de lente kan ik allemaal groenten zaaien en die op zien groeien tot planten en dan weer oogsten.''

,,Nu is alles weer klaar, de tuin wordt kleiner, planten sterven af. Moestuinieren geeft me ontspanning, maar ik ben ook lekker in beweging, daar heb ik geen sportschool voor nodig. En als je een tuin hebt, hoef je niet per se weg; het vakantiegevoel heb ik nu thuis al.”

