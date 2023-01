Pieter ging met pensioen toen hij 58 was: ‘Heb vijf keer een bankenfusie meegemaakt’

Dit gezin kookt altijd een extra maaltijd om in te vriezen: ‘Voor de momenten dat het geld op is’

De prijzen waren dit jaar historisch hoog. In september werd zelfs een recordinflatie van 17,1 procent gemeten. Dat was de hoogste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Zo ook de Syrische Mayada Khaled. Zij heeft 50 euro per persoon per week te besteden.

29 december