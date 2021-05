Renate (30) verblijft gratis als huisdierenoppas: ‘Paste een keer op reptielen’

Hoe kom je aan adresjes?



,,Veel via via. Ik vertelde een keer op Facebook dat ik huisdieroppas was en toen stroomden de reacties binnen. Ik kreeg afgelopen week nog een uitnodiging van vrienden in Spanje om te komen oppassen. Hen ken ik via de hondenschool. Mensen halen met mij ervaring in huis. Ik ben opgeleid als dierenartsassistente en opgegroeid met honden. Daarom word ik gevraagd op te passen bij bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij dieren die medicijnen nodig hebben of die eenkennig zijn.”



,,Ik ga eerst langs om kennis te maken. Vaak vinden honden me leuk, maar ik wil kijken of de klik er is. Ik heb één keer gehad dat een hond heel bang was en gromde zodra ik bewoog. Daar heb ik uiteindelijk niet opgepast.”



Voelt het als vakantie?



,,Ja! De zorg voor de dieren is een klein deel van de tijd. Verder kan ik eropuit, leuke dingen doen en de natuur in. Ook ben ik uit mijn eigen huiselijke situatie. Daardoor kom ik op een andere manier tot rust.”



,,Ik blijf als huisdieroppas meestal in Nederland en zo zie ik veel van ons land. Ik paste een keer op vlakbij de Soesterduinen, dat was prachtig. En in Kaatsheuvel verbleef ik op loopafstand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Maar ik heb ook opgepast in een herenhuis in hartje Amsterdam.”



En het is goedkoop vakantie vieren?



,,Het kost je eigenlijk niks meer dan thuis. Zo kan ik het meerdere keren per jaar doen. Ik ben van huis uit opgegroeid met weinig geld. Als we op vakantie gingen, was het één keer per jaar en zo goedkoop mogelijk. Soms gewoon bij kennissen in de tuin. En ik heb nu ervaren hoe het kan zijn als huisdieroppas, waarom zou ik veel geld uitgeven aan vakantie?”