Ritchard (27): ‘Soms zie ik een mooie helm en gaat er tóch weer 120 euro doorheen’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Ritchard Huberts (27) gaf 2000 euro uit aan larpen.

Hoe ben je begonnen?

,,Als kind was ik fan van ridders en fantasy, dus ik had altijd al interesse. Het leek me wel wat om in een harnas rond te lopen, maar ik had geen opening om die wereld binnen te komen. Tot ik mijn vriendin leerde kennen. Zij schrijft fantasyboeken en via vrienden van haar ben ik erin gerold.”

Wat doe je eigenlijk bij deze hobby?

,,Larp staat voor live-action role-playing: het is een rollenspel waarbij zelfgecreëerde karakters in een verhaal in een fantasywereld spelen. De spelleiders zetten een verhaal op en jij moet daar spelenderwijs doorheen komen met je karakter. Er wordt ingespeeld op de beslissingen die jij maakt, maar er zijn ook regels. Bijvoorbeeld over wat je karakter kan, hoe je een ander kunt verslaan en wat je aanhebt.”

Quote Dit karakter kleden kost flink wat, want ik heb een compleet harnas. De schouder­pla­ten en het korset waren 230 euro Ritchard Huberts (27)

Wat is jouw karakter?

,,Ik ben een ridder in vol harnas. Altijd vooraan op het veld te vinden, in de frontlinie. Mijn karakter denkt niet veel na, maar wil vooral tegenstanders uitschakelen. Ik ben een lopende tank, haha.”

,,Dit karakter kleden kost flink wat, want ik heb een compleet harnas. De schouderplaten en het korset waren 230 euro. Ik heb onderarmbeschermers à 120 euro en scheenbeschermers van 125 euro. De borstbescherming is ook 200 euro. Daarnaast heb ik nog twee helmen van 120 euro per stuk en een maliënkolder.”

Waar geef je nog meer geld aan uit bij deze hobby?

,,Je legt in ieder geval 50 tot 60 euro inschrijfgeld neer om een weekend mee te doen. Dan zijn er nog reiskosten, want de evenementen vinden plaats in het hele land. Verder heb je specifieke wapens van hoge kwaliteit nodig, die veilig zijn om elkaar mee te meppen.”

,,Ik heb een schild van de grond tot mijn borst: die was 100 euro. Ook heb ik een replica laten maken van een middeleeuws zwaardtype: die lijkt levensecht en kostte 165 euro. Verder heb ik een kruisboog van 120 euro. Daar mag je mee schieten, maar niet binnen tien meter afstand van een ander. Ik heb ook nog een paar dolken, maar er kan altijd nog meer bij natuurlijk.”

Quote Ik sta weleens een maandje in de min, dan moet ik mezelf inhouden om niets nieuws te halen. Dat is soms moeilijk. Ritchard Huberts (27)

Oh ja?

,,Ik heb zo’n 2000 euro uitgegeven aan mijn basisuitrusting, maar er is zoveel meer te koop. Ik sta weleens een maandje in de min, dan moet ik mezelf inhouden om niets nieuws te halen. Dat is soms moeilijk. Dan zie ik een mooie helm en gaat er tóch weer 120 euro doorheen.”

,,Laatst kocht ik een mannequin waar mijn harnas overheen kan. Die staat in de woonkamer. Mensen schrikken zich soms kapot als ze binnenkomen, maar ik krijg niet echt negatieve reacties. Veel mensen vinden het interessant, of grappig.”

Waarom is het zo’n leuke hobby?

,,Ik ben zwemonderwijzer en dit is een escape: heel wat anders dan het gewone leven met werken, slapen en eten. Het is leuk om in de huid van je karakter te kruipen en ik kan me lekker raar kleden. Daarnaast doe ik het samen met mensen die dezelfde passie hebben.”

,,Het is ook leuk omdat het levensecht is: je zit écht in het verhaal. Als iemand zwaargewond raakt in een gevecht is het niet alsof diegene ‘au’ zegt en gaat liggen, maar ze schreeuwen het uit. Als er iemand voorbijloopt zal die denken: wat loop jij te schreeuwen? Maar als je in het spel zit, is het levensecht.”

