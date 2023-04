Rode Kruis breidt voedselhulp in Nederland flink uit: ‘eten is sluitpost huishoudboekje geworden’

Quote Te weinig of niet eten tast je gezondheid aan. En op een lege maag kun je je minder goed concentre­ren Heleen van den Berg, interim directeur nationale hulp en verenigingsmanagement Door de hoge energiekosten en de opgelopen inflatie hebben steeds meer Nederlanders onvoldoende geld om eten te kopen. Voedsel is daarmee sluitpost van hun huishoudboekje geworden. Het Rode Kruis wil daarom veel meer mensen met een wekelijkse boodschappenkaart gaan ondersteunen. Met zo’n kaart kan voor 17,50 euro boodschappen bij Albert Heijn of Jumbo worden gedaan.



Vorig jaar deelde het Rode Kruis ruim 215.000 kaarten uit in het land. Circa 20.000 gezinnen zijn ermee geholpen. Dat moeten er in 2023 dubbel zoveel worden, stelt Heleen van den Berg, interim directeur nationale hulp en verenigingsmanagement. ,,Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland niet genoeg geld overhouden om voldoende gezond en gevarieerd voedsel te kopen. Ze eten te weinig of slaan maaltijden over.’’

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. ,,Te weinig of niet eten tast je gezondheid aan. En op een lege maag kun je je minder goed concentreren.’’

Volledig scherm Het Rode Kruis heeft sinds de coronacrisis al veel ervaring opgedaan met voedselhulp in eigen land. De hulporganisatie gaat ook schoolmaaltijden verzorgen, maakt minister Dennis Wiersma (Primair- en Voortgezet Onderwijs) afgelopen week bekend. © ANP

Het gaat om grote groepen Nederlanders. Minstens 400.000 huishoudens verkeren in onzichtbare voedselnood, schat het Rode Kruis op basis van eerder onderzoek. Hun inkomen is net te hoog om in aanmerking te komen voor steun bij de gemeente of bij de Voedselbank. Een deel van de huishoudens wil dat ook niet uit schaamte, zegt woordvoerder Nicole van Batenburg in een nadere toelichting. ,,Bij de Voedselbank moet je met je billen bloot en inzage geven in je financiën.’’

Om de uitbreiding te realiseren opent het Rode Kruis maandag gironummer 5125. Er is een fors bedrag nodig. ,,We gaan uit van minimaal 8 miljoen euro.’’

Het Rode Kruis startte in 2020 met de boodschappenkaarten toen Nederland vanwege de coronalockdowns vrijwel volledig op slot ging. Van Batenburg: ,,Heel veel mensen, onder wie schoonmakers en taxichauffeurs, konden opeens geen geld meer verdienen.’’

Omdat de hulp in een duidelijke behoefte voorzag, is de noodhulporganisatie ermee doorgegaan na corona. De waarde van de boodschappenkaarten is vanwege de inflatie opgehoogd van 15 naar 17,50 euro. Dat bedrag is gebaseerd op de Nibud-berekening dat een gezin voor 2,50 euro per dag (7 maal 2,50 maakt 17,50 euro, red.) een fatsoenlijke warme maaltijd kan maken.

De vouchers kunnen voorlopig alleen bij de Albert Heijn en de Jumbo worden ingeleverd. ,,We zijn echter in gesprek met meerdere supermarkten. Het liefst zouden we een universele kaart zien die overal kan worden ingeleverd, net zoals in diverse andere landen waar we actief zijn.’’

Weet het Rode Kruis zeker dat de boodschappenkaarten aan goede voeding worden besteed? Nee, zegt woordvoerder Van Batenburg. ,,We kunnen het natuurlijk niet 100 procent zeker weten, uiteindelijk ligt de keuze bij de mensen zelf.’’

De meeste mensen zetten de kaarten echter goed in. ,,Dat weten we van de lokale initiatiefnemers die ze voor ons uitdelen. Wel komt het voor dat huishoudens groenten en fruit op de markt kopen, waar dat goedkoper is. Voor de boodschappenkaart kopen ze dan schoonmaakmiddelen en persoonlijke hygiëne-items.’’

Volledig scherm Den Haag, 24-03-2023 Er is veel onzichtbare voedselnood in Nederland, stelt het Rode Kruis. Veel mensen schamen zich om zich te melden. © Martijn Beekman

Het is een bewuste keuze een geldtegoed te geven en niet een kaart voor specifieke voedingsmiddelen, aldus Van Batenburg. ,,Als Rode Kruis werken wij vanuit vertrouwen. Wij willen bekendstaan als organisatie die mensen niet te veel om persoonlijke details vraagt en waar iedereen snel terechtkan.’’ Een deel van de mensen lijkt de reguliere hulp van de gemeente te wantrouwen.

De organisatie werkt voor de distributie van de boodschappenkaarten samen met lokale partners als wijkcentra en kleine stichtingen of organisaties. ,,Zij komen bij inwoners achter de voordeur en kunnen goed inschatten of een huishouden voedselhulp nodig heeft.’’ Idee is dat de voedselhulp kortdurend is. ,,De gemiddelde looptijd is drie maanden.’’

In korte tijd is veel ervaring opgedaan met voedselhulp. Zo werd afgelopen week bekend dat het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds gratis schoolmaaltijden gaan verzorgen op basis- en middelbare scholen. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Van Batenburg: ,,Dit betreft een andere doelgroep. De doelgroepen overlappen elkaar niet.’’

De hulporganisatie realiseert zich dat het bij sommigen vreemd overkomt dat in eigen land voedselhulp wordt geboden. Het Rode Kruis is toch vooral bekend vanwege de noodhulp bij internationale rampen zoals de recente aardbeving in Turkije en Syrië. ,,Binnen Nederland kent iedereen ons vooral van de EHBO-cursussen of als medische hulppost tijdens een marathon. Helaas zien we echter dat steeds meer Nederlandse gezinnen in bestaansonzekerheid verkeren.’’

