Sandra (29) jaagde er 3000 euro per maand doorheen: ‘Was aan het eind altijd blut’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Sandra Boon (29), die met haar eigen methode binnen no time haar financiële doelen behaalde.

Sandra Boon Leeft met: chihuahua Harley

Woont in: Hoogeveen Maandelijks inkomen:

840 euro netto van parttime baan

450 euro via toeslagen, freelance klusjes en extra inkomsten

100 euro uit blog ‘Ik ben Jan modaal’, boekverkoop en webshop (de rest van de omzet herinvesteert ze) Uitgaven per maand:

Huisvesting: 865 euro (hypotheek + VVE)

Energie + water: 63 euro

Abonnementen: 8 euro

Boodschappen: 150 euro

Leuke dingen: 50 euro

Zorgverzekering: 100 euro

Pensioen: 150 euro

Bankrekeningen: 4 euro

Sparen: 0 euro

Wat voor methode heb je ontwikkeld?

,,Een volledig geautomatiseerde methode waardoor ik maar vijf minuten per maand met mijn persoonlijke financiën bezig ben.

Het is een combinatie van een stappenplan voor het opzetten van een persoonlijk financieel systeem waarbij jij je maandelijkse financiën gaat regelen en automatiseren, zodat je kunt sparen voor een huis of je pensioen. De financiële stappen die een Jan Modaal, dus een gemiddeld mens, zou moeten zetten.”

Wat bracht je ertoe deze methode te ontwikkelen?

,,Als webdesigner verdiende ik jarenlang zo’n 3000 euro netto per maand, mijn toenmalige vriend verdiende ook goed. Toch waren we aan het einde van de maand altijd blut. Toen we anderhalf jaar geleden uit elkaar gingen, kwam ik erachter dat ik achter liep met mijn pensioenopbouw, ik had geen buffer: ik had nagenoeg niets. Ik had dus heel hard gewerkt en niets overgehouden. Ik dacht: tot hier en niet verder.”

Quote Ik was een big spender; na jaren van buffelen was ik financieel op hetzelfde punt als daarvoor Sandra (29)

Waar is al dat geld dat je verdiende heengegaan?

,,Ik was een big spender. Ik maakte reisjes naar Amerika, naar de Malediven. Leuk, maar ik vond het wel erg dat ik na jaren van buffelen financieel op hetzelfde punt was als daarvoor. Bovendien was ik ongelukkig met mijn bedrijf, maar kon ik er niet mee stoppen omdat ik het geld nodig had. Ik had mezelf klemgezet.”

Hoe was je plan van aanpak?

,,Allereerst: mijn kop uit het zand halen. Overal inloggen met mijn DigiD, mijn pensioenoverzicht bekijken, transacties downloaden en uitgaven controleren. Ik dacht nergens op te kunnen besparen, maar dat viel mee. Vooraf leek het moeilijk, omdat ik dacht dat ik mezelf iets zou ontzeggen.”

Waar ging je op besparen?

,,Op alles. Onze woning kostte bijvoorbeeld 1000 euro per maand. Zat ik in mijn eentje in zo’n groot, duur huis en was ik ook nog eens de hele zaterdag kwijt aan poetsen. We bleken ook een dubbel televisie-abonnement te hebben zonder dat we het zelf doorhadden. Van die dingen waarvan ik achteraf zeg: dom, maar dat overkomt je als je niet oplet. Bovendien: de meeste van mijn uitgaven maakten me niet eens gelukkig. Terwijl de meeste dingen die mij gelukkig maken gratis zijn of gratis alternatieven hebben. Lekker wandelen met de hond, samen koken in plaats van uiteten gaan. Je kunt ook afspreken en genieten van je vrienden of familie zonder geld uit te geven.

Ik doe mijn boodschappen nu compleet anders. Ik eet drie keer per dag gezond, maar geef er minder aan uit. Wij bestelden vaak eten, ook als we eten in huis hadden. Een vorm van gemakzucht.

Tegenwoordig bestel ik eens per maand mijn boodschappen online. De meeste mensen rouleren acht verschillende maaltijden; je koopt dus vaak dezelfde dingen. Op zaterdag ga ik naar de markt voor verse groenten en fruit. In het Westen willen wij onze wensen direct vervuld hebben: hebben we nu trek in tomatensoep, dan willen we dat nu eten en niets anders. Maar als je dat van je af kunt zetten en je ziet dat ook wat je in de kast hebt staan lekker is, ga je anders leven.”

Hoe reageerde je omgeving op de verandering?

,,In het begin snapten mensen het niet goed: ‘Als ik morgen dood kan zijn, waarom zou ik dan sparen?’ Maar nu ik zoveel bereik, kijken ze er anders naar. Ik ben nu ook gezelliger en minder gestrest.”

Wat is het geheim van jouw methode?

,,Maak het jezelf makkelijk. Hoe simpeler, hoe groter de kans dat je succesvol bent. En automatiseer zoveel mogelijk.”

Hoe kwam je, als voormalige big spender, aan de kennis om je methode te ontwikkelen?

,,Via blogs, boeken, YouTube. Wat ik miste was een praktisch boek van hoe je een systeem opzet voor jezelf. Dus daar schreef ik zelf een boek over.”

Je bent ruim anderhalf jaar financieel bewuster leven verder. Wat leverde het je op?

,,Ik heb een appartement kunnen kopen en een buffer opgebouwd, ik kon met twee nieuwe bedrijven beginnen, heb mijn pensioen achterstand ingehaald en 25.000 euro aan spaargeld, investeringen en beleggingen. Het heeft geen nut om meer te gaan sparen want spaargeld levert niks op. Dus het geld wat ik nog meer verdien, stop ik terug in mijn bedrijf zodat ik wel weer meer kan gaan verdienen.

Ik dacht eerst: ik kan dat niet. Het heeft geen nut om überhaupt te proberen. Maar ik kan het dus wel.”

Is de betekenis van geld voor je veranderd?

,,Ja. Het is belangrijker voor me geworden. Geld is een tool naar een einddoel, maar niet het einddoel zelf.”

Wat is het einddoel?

,,Financiële vrijheid. Op mijn vijftigste met pensioen. Het leven is heel anders als niets meer moet en alles mag. Misschien ga ik wel in het buitenland wonen ofzo. Het gaat erom dat ik keuze heb. Dat is vrijheid. Niet dat mijn leven tot die tijd op pauze staat: mijn leven gaat gewoon door, ik geef alleen minder uit.”

