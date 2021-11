Schade blijft beperkt: gas en licht vanaf januari tientjes per maand duurder bij energiereuzen

Bij Essent gaan klanten met een variabel contract 1,11 euro voor een kuub gas betalen en ruim 25 cent per kilowattuur stroom, maakte het bedrijf donderdag bekend. Momenteel is dat nog 82 cent voor gas en 23,9 cent voor stroom. Volgens Essent zijn klanten met een gemiddeld verbruik van 1400 kuub gas en 3000 kilowattuur stroom 656 euro extra kwijt.

Aangezien het kabinet huishoudens tegemoet komt met een fikse, eenmalige verlaging van de energiebelasting van - wederom bij gemiddeld gebruik - 446 euro blijft de stijging volgens Essent beperkt tot 210 euro. Dat is circa twee tientjes per maand.

Vattenfall

Eerder deze week maakte Vattenfall zijn tarieven eveneens bekend: de gasprijs stijgt fors van 82,5 cent per kubieke meter gas naar 125,9 cent. Daarmee vraagt het bedrijf 14 cent meer dan Essent. Voor stroom betalen Vattenfall-klanten straks 26,2 cent per kilowattuur, dat is nu nog 23,6 cent.

Op jaarbasis zijn huishoudens vanaf januari 472,80 euro duurder uit dan nu. Als de verlaging van de energietaks wordt meegenomen, komt dat neer op 25,85 euro meer per maand dan nu. Vattenfall rekent daarbij overigens wel met een beduidend lager gemiddeld verbruik dan Essent, namelijk 1200 m3 gas en 2250 kilowattuur elektriciteit. Bij een gelijk verbruik zouden klanten anders nog meer kwijt zijn per maand.

Eneco

De derde grote speler Eneco komt over twee weken met zijn nieuwe tarieven. Eerder verhoogde Eneco de variabele tarieven in zijn zogenaamde modelcontract wel al fors: naar 1,80 euro per kuub gas en 49 cent voor een kilowattuur stroom. Dit zijn ook de tarieven die de 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie bij Eneco moeten betalen.

Het modelcontract - een energiecontract met variabele prijzen dat iedere leverancier van toezichthouder ACM verplicht moet aanbieden - is volgens Eneco echter niet representatief. ,,Het overgrote deel van onze variabele klanten heeft een ander product”, legt woordvoerster Rianne de Voogt uit. De tarieven zullen dus niet automatisch naar dat hoge bedrag stijgen, stelt ze.

Goede indicatie

De nieuwe tarieven van grote bedrijven Essent en Vattenfall geven een goede indicatie van waar het heen gaat. Met Eneco hebben zij ruim de helft van de ruim zestig leveranciers tellende energiemarkt in handen. Hoewel veel Nederlanders de energieprijs vast hebben gezet of zetten, nemen miljoenen mensen nog steeds gas en licht af via variabele tarieven. De meeste energiebedrijven verhogen of verlagen die altijd per 1 januari en 1 juli.

Quote De prijsstij­gin­gen lijken nog binnen de perken te blijven Sinie Oskam, vergelijkingssite Gaslicht.com

Al met al gaat met name de gasprijs met vele dubbeltjes omhoog. Van de eerder gevreesde verdubbeling van de tarieven is echter geen sprake. ,,De prijsstijging blijft ons inziens nog redelijk binnen de perken”, zegt Sinie Oskam van vergelijkingssite Gaslicht.com dan ook.

Essent zegt blij te zijn dat het de stijging nog onder controle heeft weten te houden. ,,We doen er alles aan om de energierekening van klanten betaalbaar te houden”, zegt commercieel directeur Boudewijn den Herder. ,,Door slim in te kopen, weten we de stijging van de energiekosten zoveel mogelijk te beperken voor onze klanten met een variabel tarief.”

Nordstream-pijpleiding

Vraag is wel wat de vele kleine energiebedrijven gaan doen. Zij hebben minder vet op de botten dan Essent en Vattenfal. De kans bestaat dat zij gas en stroom forser in prijs moeten verhogen om risico's zo veel mogelijk uit te bannen. Duidelijk is dat de gasprijzen voorlopig nog wel even hoog blijven. Nadat de prijzen eerder deze maand flink daalden, stegen ze afgelopen dagen weer.

Belangrijke domper was het nieuws dat de Duitse toezichthouder de nieuwe Nordstream 2-pijpleiding van Rusland naar Europa voorlopig niet goedkeurt. De verwachting is dat Rusland daardoor voorlopig de gasleveranties aan Europa niet opvoert. Daardoor blijft de vraag nog groot en het aanbod klein.

