Schoenmaker maakt comeback: ‘Mensen kiezen weer voor schoenen die lang meegaan’

Geldflaters Eric begint nooit meer aan kippen: ‘Ik liep de hele dag stront weg te spuiten’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Eric Manschot (38) die dacht dat kippen een leuk idee waren.

23 juli