Schuldhulpverleners op het ergste voorbereid; vaste lasten nekken nu zelfs mensen met middeninkomen

Bewoners in deze straat verdelen miljoen euro: ‘Mensen die niet hadden gewonnen, kregen een ijsje’

Feest in de Tijs van Zeventerstraat in Rotterdam. Afgelopen maandagavond werd een bedrag van maar liefst 1 miljoen euro verdeeld over deelnemers van de Postcodeloterij in de straat. ,,Iedereen kwam kijken en ook de mensen die niet hadden gewonnen kregen een ijsje.’’

17 juni