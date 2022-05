Sneakers zijn een goudmijn: ‘Mijn verzameling is net zo goed beveiligd als een juwelier’

Van zijn verjaardagsgeld kocht Frank Klerks als jochie van 12 zijn allereerste Nike Air Max 1. Die gaven hem zo’n ‘wow-gevoel’ dat hij er meer en meer wilde kopen. Eerst twee paar per jaar, vervolgens twee per maand en uiteindelijk sloeg hij door naar twee paar per wéék. En zolang zijn vriendin niet op de rem trapt, zal de fan uit Apeldoorn zijn collectie sneakers blijven uitbreiden.