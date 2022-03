‘Superrijken en bestuurders zijn twee handen op één buik’

Een hoge pet heeft sociaal geograaf Jos van Hezewijk uit Uden niet op van de elite in Nederland. Veel van zijn familieleden waren vroeger aangesloten bij de Katholieke Volkspartij (KVP), een voorloper van het CDA. Daardoor zag hij naar eigen zeggen al jong hoe de macht werkt. ,,Niets menselijks is de elite vreemd.” Dat overtuigde de Brabander ervan dat je ‘de macht aan de kuiten moet hangen’. Van Hezewijk doet al decennia lang onderzoek naar de (financiële) elite van Nederland, en schreef daarover onder meer de boeken De top-elite van Nederland en Superrijk in de lage landen.