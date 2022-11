Te weinig kennis van geldzaken bij jongeren: ‘Willen beleggen, maar weten niet wat een aandeel is’

,,De impact van taal is groot”, zegt Marieke Tiesinga, adviseur maatschappelijke impact bij SNS. Uit het onderzoek komt naar voren dat één op de vijf jongvolwassenen aangeeft weleens een fout te hebben gemaakt omdat ze een financiële term verkeerd begrepen. Slechts 22 procent begrijpt alles van de brieven die ze van, bijvoorbeeld, de belastingdienst of van hun energieleverancier krijgen. ,,Dat is een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren.”

Vooral hypotheekzaken en beleggen ingewikkeld

Het grootste struikelblok ligt bij vaktermen en onduidelijk lange zinnen. ,,Er is veel onwetendheid over bepaalde woorden”, merkt ook Tom Oude Avenhuis op, die afgelopen week werd uitgeroepen tot CFP Financieel Planner van het Jaar. Hij helpt mensen met hun geldzaken. ,,Vooral als het bijvoorbeeld gaat om hypotheekzaken of beleggen. Ze willen beleggen, maar kunnen niet uitleggen wat een aandeel is. Mensen hebben soms moeite met het onderkennen dat ze iets niet begrijpen. Dan probeer ik door te vragen omdat ze het zelf niet aangeven, zo probeer je ze een beetje te helpen.”

Quote Als je iets niet begrijpt, heeft de ander het niet goed uitgelegd Marieke Tiesinga, SNS Bank

Tiesinga geeft aan dat, juist nu geldzaken veel in het nieuws komen, het van belang is dat er helder wordt gecommuniceerd. Vanwege de prijsstijgingen is één op de drie jongvolwassenen op zoek naar meer financiële informatie. ,,De helft van de jongvolwassenen is momenteel bezig met besparen”, zegt ze. ,,En één op de zes geeft aan onvoldoende grip te hebben op zijn of haar persoonlijke situatie.” Volgens Oude Avenhuis is daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor scholen. ,,Daar zou je meer moeten leren over hoe je met geld moet omgaan. Laat kinderen en jongeren een simpel budget maken om hun inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Nu moet je het vaak zelf ontdekken, of je moet het van huis uit meekrijgen.”

Annuïteitenhypotheek en inflatie

SNS wil graag verder onderzoek doen naar wat voor woorden jongvolwassenen lastig vinden. Tiesinga: ,,We merken dat al aan termen als ‘annuïteitenhypotheek’ en ‘inflatie’. We moeten proberen om een betere beschrijving daarvan te geven of om een begrippenlijst erbij te plaatsen. Vanaf je achttiende krijg je meer verantwoordelijkheid, dus dan is het belangrijk dat je deze zaken ook begrijpt. Schaam je er vooral niet voor als je iets niet snapt: als je iets niet begrijpt, heeft de ander het niet goed uitgelegd.”

Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassenen vaak het antwoord opzoeken via Google. ,,Let dan wel goed op de bron”, zegt Oude Avenhuis. ,,Er is veel informatie, dus het is ook lastig te filteren. Zeker als mensen ook op sociale media gaan zoeken.” Tiesinga vult aan: ,,Twijfel je, check dan andere bronnen en kijk of ze hetzelfde zeggen. En klinkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook. Een onderbuikgevoel is vaak een betrouwbaar signaal.”

Expres moeilijke woorden?

Ook denkt 42 procent van de jongvolwassenen dat er opzettelijk moeilijke woorden door instanties worden gebruikt. ,,Dat kan wellicht te maken hebben met het vertrouwen in zo’n instantie”, denkt Oude Avenhuis. ,,Ik kan me voorstellen dat een toeslagenaffaire niet zal bijdragen aan het vertrouwen in de Belastingdienst. Ik merk het in mijn werk ook: het vertrouwen is laag, terwijl dat lang niet altijd terecht is.”

Daarom is het volgens Oude Avenhuis belangrijk dat bedrijven en instanties laagdrempelig communiceren. ,,Normale-mensentaal. Geen ingewikkelde termen. Maak gebruik van plaatjes en video. Jonge mensen zitten veel op TikTok, YouTube en Instagram, dus maak daar ook gebruik van. Of zet in je brief een QR-code die leidt naar een filmpje met meer uitleg, bijvoorbeeld over wat inkomstenbelasting eigenlijk is en waar je het voor betaalt.”

SNS heeft op de eigen website een meldpunt geopend. Kom je daar iets tegen wat je niet snapt, dan roept de bank op om te mailen naar: ditbegrijpikniet@sns.nl.

