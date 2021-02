Turks bezorgbedrijf gaat internationaal met ‘boodschappen in 10 minuten’

Hond, kat of kip: huisdieren zijn in trek, maar wat kosten ze eigenlijk?

2 februari Huisdieren zijn op dit moment ongekend populair. Logisch, want bijna iedereen zit door corona duimendraaiend thuis. Je zou in je enthousiasme bijna vergeten dat een hond, kat of konijn - naast tijd - ook geld kost. Is ons verlangen naar een gezelschapsdier niet wat impulsief? En: hoeveel kost het om goed voor Bello, Minoes of Nijntje te zorgen?