Valerie (25) verwacht dat ze straks 80.000 euro studieschuld heeft: ‘Compensatie is een schijntje’

Ze komt uit een gezin waar geld nooit een issue was. Haar ouders betalen haar collegegeld. Voor alle andere kosten is Valerie van Eijk zelf verantwoordelijk. Dus moet er flink worden bijgebeund in de horeca. ,,Jarenlang had ik in de maand 1000 euro. Sparen lukte niet. In de vakantie ging ik fulltime werken om een buffertje op te bouwen.’’