Verkeerde prijs in supermarkt: het loont echt om te checken wat je betaalt

6 tipsWat je als klant betaalt bij de kassa, is vaak een andere (hogere!) prijs dan bij het schap vermeld staat. Het blijkt een hardnekkig probleem, want de Consumentenbond toont voor het derde jaar op rij aan dat er veel misgaat bij supermarkten . De prijs van een op de zes gekochte aanbiedingen aan de kassa klopt niet. Waar kun je zelf op letten bij het boodschappen doen? Zes tips.

De Consumentenbond controleerde per supermarktketen 240 willekeurige aanbiedingen, verspreid over acht filialen in verschillende steden. Bij Albert Heijn kwam 13 procent van de prijs op de schappen niet overeen met de prijs op de bon. Bij Plus was dat 15 procent en bij Jumbo zelfs 20 procent.

1. Check je bon

Wil je echt weten of je niet te veel betaalt, dan zit er niet anders op dan de kassabon te controleren. En dus niet voor de ‘korte bon’ te kiezen. ,,Ik ben een echte Bonus-fan en neem braaf een lijstje mee naar de Albert Heijn. Het klinkt heel truttig, maar op het lijstje zet ik een B achter de Bonusartikelen. En als ik heb afgerekend, leg ik mijn lijstje en het bonnetje naast elkaar om alles te controleren’’, vertelt Renée Lamboo. De bezuinigingsexpert is bekend onder de naam PorteRenee.

Lamboo heeft begrip voor foutjes van caissières, maar vindt dat de supermarkten wel wat meer moeite mogen doen voor hun klanten. ,,Ik ga er niet vanuit dat ze dit bewust doen, maar iets meer inspanning van hun kant zou netjes zijn. Ze moeten er simpelweg voor zorgen dat klanten de korting krijgen die ze geven.’’

2. Schaam je niet

Lamboo: ,,Klopt het niet? Schaam je vooral niet om voor die paar centen bij de servicebalie aan te kloppen. Ik ga gerust 20 cent terugvragen, hoor. Die 20 cent is namelijk van mij. Al zijn foutjes op de bon meestal wel duurder dan dat. Reken maar eens uit wat je misloopt als je elke week korting waar je recht op hebt niet krijgt bij het afrekenen. Daar kun je leuk van op vakantie aan het einde van de rit.’’

Eva Kater uit Berkhout vertelde eerder aan deze site dat ze haar hele leven al kassabonnen naloopt: ,,Mijn ouders leerden het me van jongs af aan en ik heb het altijd al gedaan.” Ze let vooral goed op bij aanbiedingen, omdat supermarkten die soms nog niet in het systeem hebben doorgevoerd. ,,Ik speur van tevoren in de folders naar aanbiedingen en onthoud de prijs.” Hoeveel haar oplettendheid haar oplevert? ,,Per maand zo’n 10 tot 20 euro, op jaarbasis dus minimaal 100 euro.”

3. Gebruik een handscanner

Met de handscanner zie je meteen of de prijs in het schap afwijkt van de prijs die je zou moeten betalen. Vrijwel alle supermarktketens hebben handscanners. Bij Albert Heijn moet je eerst je Bonuskaart scannen om 'm te kunnen gebruiken. Bij andere supermarkten zoals Jumbo, Plus en Dirk van den Broek kun je zonder registratie beginnen met scannen.

4. Foutje? Krijg een gratis product

Klanten van Albert Heijn krijgen nu een product gratis mee als de prijs bij het schap afwijkt van die op de kassabon. Jumbo doet die garantie al langer: ‘Wijkt de kassaprijs van een product af van de schapprijs? Dan krijg je het product maximaal 1 keer gratis.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, vindt dat geen echte oplossing van het probleem: ,,Consumenten moeten er gewoon vanuit kunnen gaan dat hun kassabon altijd klopt.”

5. Vergelijk supermarkten onderling

Wie keuze heeft en sowieso de laagste prijs wil betalen, vergelijkt vooraf de prijzen van de verschillende supermarkten. Sjoerd van der Hoorn (36), werkzaam als softwareontwikkelaar bij een Amerikaans bedrijf, maakte vorig jaar een site waarop je eenvoudig de goedkoopste super kunt vinden voor je benodigde producten: checkjebon.nl. Het idee is simpel: je voert je gewenste boodschappen in of scant je kassabon en je ziet gelijk hoeveel het in totaal zou kosten bij de grote supermarktketens in Nederland.

6. Bespaar ook door slim in te kopen

De prijzen in de supermarkt stegen in maart met 15 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens Minke van Kuijen, die onder de naam Gierige Gerda een bespaarblog bijhoudt, kun je sommige producten beter niét in de supermarkt kopen. Verzorgingsproducten en zaken als wasmiddelen zijn bijna altijd betaalbaarder bij de drogist. ,,Daar hebben ze grotere verpakkingen en veel betere aanbiedingen.’’

Huismerken zijn vaak goedkoper dan A-merken. ,,Maar”, zegt Van Kuijen, ,,als een A-merk in de aanbieding is, kan de prijs per stuk juist weer lager liggen dan die van het huismerk.’’ Dat is bijvoorbeeld vaak bij de zuivel het geval, merkt ze.

En nog een laatste tip van Gierige Gerda: ,,Koop groente en fruit uit het seizoen. Dat is vaak goedkoper. Maar een goed alternatief is de diepvries.” Diepvries is makkelijker en scheelt in prijs. ,,Mensen kopen vaak geschoonde boontjes van de groenteafdeling omdat ze geen tijd hebben. Maar dan betaal je meer dan het dubbele! Terwijl je in het vriesvak ook geschoonde boontjes hebt liggen die veel goedkoper zijn.’’

