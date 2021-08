Voedselbank zet alle zeilen bij in roerige periode

Koken & eten Wel of niet drinken bij je eten? Dit zijn de beste tips als je vaak last hebt van je maag of darmen

2 augustus Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat bijna een kwart van alle Nederlanders last heeft van maag- darm- of leverproblemen. Veelvoorkomende problemen, die relatief onschuldig maar wel heel vervelend zijn, zijn verstopping, buikpijn, brandend maagzuur en diarree. Wat kun je eten om deze klachten te verminderen of te voorkomen? Twee experts vertellen.