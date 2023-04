Voor jongeren gelden andere bijstandsregels, dit zijn de rechten en plichten

Inwoners tot 27 jaar van de gemeente Utrecht hebben, in tegenstelling tot de rest van Nederland, geen wachttijd bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Daarnaast mogen ze ook nog eens extra bijverdienen naast hun uitkering.

1. Wie heeft recht op bijstand?

In Nederland heb je recht op een algemene bijstandsuitkering als je 18 jaar of ouder bent en niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. En als je geen gebruik kunt maken van een andere voorziening of uitkering. De gemeente beslist hierover.



Als alleenstaande mag je maximaal 7605 euro aan vermogen hebben. Heb je een gezamenlijke huishouding, bijvoorbeeld als je samenwoont, dan mag je samen maximaal 15.210 euro hebben. Ditzelfde vermogen mag je ook als alleenstaande met kinderen hebben.

2. Voor jongeren tot 27 jaar gelden andere regels. Hoe zit dat?

Jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering willen aanvragen zijn, in tegenstelling tot mensen vanaf 27 jaar, verplicht om eerst te kijken of ze een opleiding kunnen volgen of werk kunnen vinden. Daar krijgen ze vier weken de tijd voor. Na die zoekperiode kan pas een officiële aanvraag worden ingediend. De gemeente beslist over de aanvraag. Utrecht heeft recentelijk dus besloten om van deze regel af te wijken. Jongeren kunnen daar al direct een aanvraag indienen.



3. Hoe hoog is het bedrag voor iemand in de bijstand?

De hoogte van de bijstandsuitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Een alleenstaande ontvangt ruim 1100 euro op zijn of haar rekening. Samenwonenden krijgen per persoon in verhouding minder, namelijk ruim 1600 euro. Dit is omdat ze per persoon minder woonlasten hebben dan een alleenstaande.



Als de bijstandsuitkering gekoppeld is aan de hoogte van het wettelijk minimumloon (WML), waar is dat dan op gebaseerd? Het WML is het minimale bedrag dat een werknemer moet krijgen voor geleverde arbeid om rond te kunnen komen. Dit bedrag beweegt mee met de algemene welvaartsontwikkeling en wordt daarom halfjaarlijks aangepast, in januari en in juli. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen in de cao’s. Gaan de lonen omhoog, dan beweegt het WML mee.

4. Heb je recht op bijstand als je een eigen huis hebt?

Heb je een koopwoning, dan kun je ook in aanmerking komen voor bijstand. Het is dan wel afhankelijk van de overwaarde van de woning. Is de overwaarde lager dan 64.100 euro en woon je in het huis, dan heb je recht op bijstand als je aan de regels voldoet. Is de overwaarde hoger? Dan bepaalt de gemeente of de bijstandsuitkering toch verstrekt kan worden. De bijstand wordt dan in de meeste gevallen als lening verstrekt.



5. Wat zijn de plichten als je bijstand ontvangt?

Zodra je een bijstandsuitkering aanvraagt, moet je je ook houden aan verplichtingen. Zo moet je naar betaald werk zoeken. Bereid zijn om maximaal drie uur te reizen als dit nodig is om werk te krijgen. En moet je er alles aan doen om de benodigde kennis en vaardigheden te krijgen en behouden. Verzuim je dat, dan kan de gemeente de uitkering verlagen of zelfs beëindigen.



Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor een of meer kinderen tot 5 jaar hoeven niet aan het werk. Wel moeten ze dit melden bij de gemeente. De gemeente kan je vragen om een tegenprestatie te doen voor de bijstandsuitkering, bijvoorbeeld voorlezen op school of opruimen in een speeltuin. Vrijwilligerswerk of mantelzorg kan ook een tegenprestatie zijn.

