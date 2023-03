Waar loop jij tegenaan bij het doen van je belastingaangifte?

Volgende week donderdag 30 maart om 17 uur beantwoorden we in een Q&A op deze site de meest prangende vragen over de aangifte inkomstenbelasting. We leggen deze voor aan belastingadviseur Nihal Vogels. Zij zal de meest gestelde vragen beantwoorden in de uitzending. Stuur hieronder jouw vraag in.