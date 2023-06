Waarom er geen werkende klokken in een Ikea te vinden zijn

Supermarkt­ma­na­ger Joop (50) baalde zo van de stijgende prijzen, dat hij zijn baan opgaf: 'In het diepe gesprongen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Joop Peters (50) verruilde zijn baan als manager bij een grote supermarktketen voor dezelfde functie bij burgerboerderij De Patrijs in Laren. ,,Ik was het zat dat de prijzen maar bleven stijgen, terwijl overal werd bezuinigd op de kosten.”