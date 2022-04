Waarom raakt de één sneller gokverslaafd dan de ander?

Geldflaters Peter miste een wijziging van zijn vliegtic­kets: ‘De gezellige gesprekken waren totaal voorbij’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Peter Rommens (53) die een fout van 1000 euro maakte door niet goed op te letten bij een wijziging van geboekte vliegtickets.

2 april