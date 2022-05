Wanneer is een doorlopende reisverzekering goedkoper? Deze vuistregel kun je hanteren

Oproep Wil je lagere lasten? Wij zoeken het voor je uit

Heb je geen idee of je te veel betaalt voor je verzekeringen, energie, leningen en hypotheek? Is de administratiemap doorvlooien niet je grootste hobby? Vraag je je wel eens af of het beter kan, maar weet je niet hoe? Voor onze rubriek ‘De financiële wasstraat’ zoeken we mensen zoals jij.

10 mei