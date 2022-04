We geven gemiddeld meer uit aan wc-papier: ‘Bij meer dan 30 cent per rol doe je iets niet goed’

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: toiletpapier.

1. Hoeveel kost wc-papier en stijgt de prijs?

Een toiletbezoekje is er het afgelopen jaar niet goedkoper op geworden, berekende marktonderzoeker GfK op verzoek van deze site. Gemiddeld betaalden we in maart dit jaar zo’n 4,13 euro voor een verpakking wc-papier in de supermarkt. Het gaat daarbij om de gemiddelde prijs per verpakking: er wordt niet gekeken naar de verschillende varianten. Dubbellaags of met patroontje, de bedrukking, het aantal rollen of de zachtheid maakt dus voor de gemiddelde prijs niet uit.

Wat GfK wel weet, is dat we flink meer betalen dan in dezelfde periode vorig jaar: toen was het namelijk 3,81 euro per verpakking. Dat is een stijging van 8,2 procent. ,,Dat is flink”, zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse. ,,De gemiddelde betaalde prijs in supermarkten over alle producten steeg in dezelfde periode met 4,6 procent. Toiletpapier zit daar ruim boven.” Dat kan overigens ook zijn omdat we voor luxere merken kiezen dan een jaar eerder, of omdat het assortiment in supermarkten wijzigde.

Een verklaring voor de hogere gemiddelde betaalde prijs is voor GfK niet bekend. ,,Papier is duurder geworden, dat zou een reden kunnen zijn”, aldus Buysse. Een woordvoerder van Essity, een grote fabrikant van wc-papier, geeft aan dat ook deze branche, net als veel andere sectoren, te maken heeft met hoge energiekosten en grondstoffenkosten.

Quote De conclusie is dat het loont om een paar rollen voorraad te hebben staan en pas in te kopen als het in de aanbieding is GfK-onderzoeker Norman Buysse

2. Is het prijstechnisch goed om nu in te kopen?

Het goede nieuws: er zijn vaak aanbiedingen in het wc-papier-schap, dus het is slim om daarop te wachten. Van alles wat wordt verkocht in de supermarkt, gaat 22 procent met een korting de deur uit, zegt Buysse. Maar bij toiletpapier ligt dat aanbiedingengehalte nog een stuk hoger: 37 procent maar liefst. ,,De conclusie is dat het dus loont om een paar rollen voorraad te hebben staan en pas in te kopen als het in de aanbieding is”, aldus Buysse.

Minke van Kuijen, van het bespaarblog Gierige Gerda, adviseert eveneens om áltijd te wachten op de aanbiedingen. Zelf koopt ze altijd in rondom Black Friday. ,,Een van de beste momenten voor het inkopen van verzorgingsproducten. Dat weten veel mensen niet”, zegt ze. ,,Ik heb afgelopen jaar 95 dubbele rollen ingeslagen. Ik schaamde me een beetje toen we twee jaar geleden verhuisden, precies toen iedereen aan het hamsteren was en al mijn eerder ingekochte rollen de verhuiswagen moesten worden in geladen.”

Quote Ik hanteer zelf een bodemprijs van 16 cent per rol, maar 20 cent is ook heel aardig. Nu gaat het vaak richting 30 cent Minke van Kuijen, bespaarblog Gierige Gerda

3. Is er een goedkoper alternatief?

Kunnen we iets doen om de prijs te drukken? We hebben toiletpapier hoe dan ook nodig en vaak zijn we gehecht aan onze eigen velletjes. ,,Het is een passieproduct”, weet Van Kuijen. Mensen hebben er een gevoel bij en stappen niet zomaar over op een ander merk. Dat geldt voor cola, en ook voor wc-papier. Overstappen naar een ander, goedkoper merk zou ze dan ook niet zo snel aanraden, geeft ze aan. ,,Maar je kunt wel heel goed voordeelverpakkingen kopen en daarbij moet je op de prijs van de rol letten.”

Deze staat in de supermarkt vermeld bij de prijs. Van Kuijen hanteert zelf een bodemprijs van 16 cent per rol, maar 20 cent is ook heel aardig, zegt ze. ,,Al gaat het nu wel vaak richting de 30 cent. Maar als je daar boven zit, dan doe je iets niet goed. Je spoelt dan letterlijk geld door de wc”, zegt Van Kuijen.

