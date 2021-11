We moeten meer over geld praten: ‘Zelfs Will Smith wordt nog zwetend wakker van geld’

Ze had de hoop bijna opgegeven, maar toch zit Otegha Uwagbe daar nu: op de bank in haar eigen koopappartement in Londen. In We moeten het over geld hebben beschrijft de Britse schrijfster en ondernemer hoe omgaan met geld haar leven bepaalde en hoe het toch nog goedkwam. Via een onlineverbinding vertelt ze welke lessen ze leerde over geld en werk.