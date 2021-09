Wie betaalt de eerste date?

Het maakt niet uit of de date succesvol is of juist een totale mislukking. Alle dates eindigen met het betaalmoment. En wie pakt dan zijn of haar portemonnee? Moet de man betalen of wordt de rekening gesplit? En wat zijn de regels bij dates in de lhbti-gemeenschap?

Er zijn verschillende opties voor een eerste date. Zo kan je samen naar de bioscoop, wandelen, uit eten of iets drinken. Zeker nu de horeca weer open is, kiezen veel mensen voor de laatste optie. Maar wie moet na afloop betalen? ,,Van oudsher betaalde de man voor de drankjes. Hij was tenslotte de initiatiefnemer van de date’’, zegt Reinildis van Ditshuyzen, etiquette-expert. Door het online daten ligt het tegenwoordig allemaal wat ingewikkelder. ,,Er zijn ook nog niet echt etiquette voor. Het ontstaan van deze regels duren meestal een paar jaar. En online daten is eigenlijk nog te nieuw.’’

Toch is online daten intussen niet meer weg te denken. De diversiteit aan datingapps is ook enorm: Tinder, Happn, Bumble, Inner Circle, Grindr, en Breeze. En dit is slechts een kleine greep uit het totale aanbod van de apps. In de basis werken ze ongeveer hetzelfde. Je stelt je voorkeuren in op geslacht, leeftijd en locatie, en dan krijg je via het algoritme verschillende opties te zien. De knapste of leukste persoon geef je een like en dan wacht je totdat hij/zij hetzelfde doet bij jou. Als dit gebeurt heb je een match. Bij de meeste apps kan je eerst chatten, bij Breeze ga je direct op date.

Quote Je moet zeker niet één persoon laten opdraaien voor de rekening als er geen vervolgda­te komt Reinildis van Ditshuyzen, etiquette-expert

Wie zet de eerste stap?

Bij de apps waar je eerst kan chatten wordt - mits het gezellig is - vaak snel een date gepland. ,,In heterorelaties gaan vrouwen er meestal vanuit dat mannen de eerste stap zetten. Zij moeten het eerste bericht sturen en ook als eerste het initiatief nemen voor de date’’, legt datingcoach Mathijs Dingjan van mannenbrein.nl uit. ,,En in de meeste gevallen gebeurt dat ook.’’ Toch ziet hij bij het betalen van de date wel een verschuiving. Steeds meer vrouwen bieden namelijk aan om de rekening te splitten. ,,Zeker in de grote steden is dit het geval. In het oosten zijn de mannen vaak nog wat conservatiever en staan ze erop om te betalen.’’

Het aanbieden om mee te betalen is ook gewoon netjes, stelt Van Ditshuyzen. ,,Je moet zeker niet één persoon laten opdraaien voor de rekening als er geen vervolgdate komt. Dat geeft valse hoop en is ook gewoon heel onaardig.’’ Maar ook zij ziet dat de tijden veranderen. Zo hebben vrouwen hun eigen inkomsten en kunnen ze hierdoor makkelijk meebetalen. Al moet je als vrouw niet in ieder land de rekening naar je toe trekken of splitten. ,,In de landen in Zuid-Europa en Oost-Europa is het een belediging wanneer je de man niet laat betalen. Ze worden dan aangetast in hun mannelijkheid. In Nederland vinden de mannen het meestal niet zo erg”, zegt Dingjan.

Gelijkheid

Bij de eerste dates in de lhbti-gemeenschap spelen bovenstaande gevoelens en verwachtingen een minder grote rol. ,,Hier wordt veel meer uitgegaan van gelijkheid en gebeurt ook meer in overleg’’, vertelt Dingjan. Dit geldt zeker als de rekening op tafel komt. ,,Splitten is dan een optie. Maar ook hier betaalt de initiatiefnemer vaak voor de eerste date.’’ Al is hier natuurlijk wel een voorwaarde aan verbonden, die voor iedereen geldt: ,,De niet-betaler betaalt de tweede date.’’

De beloofde Summer of Love is voor veel mensen niet echt uitgekomen. Toch kunnen ook in deze herfst dates zeer succesvol eindigen. Maar dekt je zorgverzekering wel de pil of een Soa-test? Indepener legt het uit.

Wie moet volgens jou de rekening betalen?

