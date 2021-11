Wilma (51) kan nét rondkomen, maar heeft wel hond: ‘Zonder Angel voel ik me ontiegelijk alleen’

Nijhoff woont alleen. Vrienden heeft ze niet, familie ziet ze weinig. Ze is chronisch ziek – ze heeft onder meer fibromyalgie, astma en PTSS – waardoor ze niet kan werken en zegt haar mahjong-avondjes af vanwege corona. De enige die er wél altijd is, is Angel. ,,In januari wordt ze 6, maar ik heb haar nu 3,5 jaar. Ze komt uit het buitenland. Hiervoor had ik een kat, maar die werd doodgereden. Daarna was het stil in huis. Ik voelde me ontiegelijk alleen.”