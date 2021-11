Wim (46) leidde doodnormaal leven, tot alles misging en hij dakloos raakte: ‘Ik dacht: ik wil er niet meer zijn’

VIDEO Pokémon­kaar­ten zijn geld waard: ‘Komende jaren is elke euro die je investeert goed besteed’

Uit cijfers van bol.com blijkt dat ‘Pokémon’ de belangrijkste zoekterm was in het derde kwartaal van dit jaar. De hype is ongekend en duurt al 25 jaar voort. Oude kaarten zijn soms honderden of zelfs duizenden euro’s waard.

23 oktober