Marc (49): ‘Ik was al geen douchemonster en het bad slaan we tegenwoordig even over’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Marc Sanders (49) uit Uden.

Hoe woon je?

,,Ik woon in een twee-onder-een-kapwoning in Uden. Het huis is uit 1981 en heeft een woonoppervlak van 175 vierkante meter. We hebben het in 2012 gekocht en vervolgens grondig verbouwd en flink geïsoleerd. We wonen er nu als gezin met twee jongens van 7 en 4 jaar oud.



We hebben in 2012 meteen een nieuwe HR-ketel geplaatst. Er zat namelijk nog een oude uit 1981 in. Alle houten kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen met daarin HR++-glas. Ook hebben we toen 10 centimeter extra steenwol in de plafonds van de slaapkamers onder de zolder geplaatst.

In 2018 heb ik zelf de zolder aan de binnenkant geïsoleerd met acht centimeter extra steenwol. Een jaar later heb ik de instellingen van de cv-ketel aangepast (bijvoorbeeld door de aanvoertemperatuur op maximaal 50 graden te zetten) en kwamen er zestien zonnepanelen. In februari van dit jaar zijn er nog zes bijgekomen op het tuinhuis. Waardoor we in totaal nu 6300 kWh zouden moeten opwekken. Dat is ook wel nodig, omdat we drie ingebouwde airco’s in huis hebben die ook verwarmen. En we rijden een plug-inhybrideauto. Onlangs hebben we de spouwmuur nog na geïsoleerd met aminotherm.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben onze energierekening lopen via UnitedConsumers. We betalen aan hen twee losse bedragen voor stroom en gas. Ons voorschot elektra is 75 euro per maand en voor gas betalen we 175 euro per maand. Dat is allebei vrij ruim genomen, want ik betaal liever iets te veel, dan dat ik moet terugbetalen.

Ons jaarverbruik was afgelopen jaar 1202 kuub aan gas. Het stroomverbruik in 2021 was 6104 kWh en we wekten 4159 kWh op. Met onze zes extra panelen gaan we dit jaar waarschijnlijk weer geld terugkrijgen. Ik kreeg vorig jaar nog een aanbod om mijn tarief voor vijf jaar vast te zetten, maar dat heb ik niet gedaan. Dus nu heb ik helaas een variabel contract. Deze situatie had ik niet zien aankomen.

Ik moet erbij zeggen dat we ook een houtkachel hebben. Die zetten we ongeveer tien keer per jaar aan, maar daar hoef ik geen extra kosten voor te rekenen. Dat hout kan ik gratis ophalen bij mijn schoonvader.”

Quote Ik douche drie of vier keer per week, net als mijn vrouw en kinderen. Het bad slaan we tegenwoor­dig maar even over Marc Sanders (49)

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Het is voor ons een sport om zo weinig mogelijk te verbruiken, zonder op comfort te hoeven inboeten. De thermostaat staat hier altijd op 19,5 graden en tussen 17.30 uur en 22.00 uur automatisch op 20 graden. Ik was sowieso al geen douchemonster. Ik douche drie of vier keer per week, net als mijn vrouw en kinderen. Het bad slaan we tegenwoordig maar even over.

Ik vind techniek heel leuk, het is niet mijn werk, maar ik haal veel informatie van Milieu Centraal en Tweakers. Ik heb ook zelf een berekening gemaakt of ik een warmtepomp moet nemen, maar mijn conclusie was dat het door de energieplafonds van het kabinet minder aantrekkelijk is om een warmtepomp aan te schaffen. Dat vind ik wel gek.

Wassen doen we altijd in het weekend. Niet vanwege het daltarief, maar omdat we dan simpelweg de tijd ervoor hebben. De droger gebruiken we voor de handdoeken en het beddengoed. Het overgrote deel hangen we op.

We proberen onze kinderen ook bij te brengen dat ze zuinig moeten zijn met energie. Ze zijn nog jong, maar we zeggen wel dat ze de lampen uit moeten doen en de deuren dicht. Of tijdens die hete zomer dat ze wat korter moeten douchen, omdat er een watertekort was in Nederland. Natuurlijk doen we het voor de portemonnee, ik geef mijn geld liever aan wat anders uit, maar het is ook een stukje bewustmaking.”

